Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Избранник Агаты Муцениеце. Официальное заявление о романе 

Popcake.tv 9 часов назад
Муцениеце назвала имя нового избранника
Фото: Popcake.tv
Агата Муцениеце, мать двоих детей и бывшая супруга Павла Прилучного, наконец порадовала публику счастливыми фотографиями после длительного периода стрессов и эмоциональный переживаний на фоне развода. В сети появились ее совместные снимки с Юрием Колокольниковым. Звезды улыбались и мило прижимались друг к другу.
39-летний Колокольников, к слову, тоже находится в разводе с Ксенией Раппопорт и является отцом 2 дочерей. Несмотря на то, что пара не заявляла об отношениях, публика уверена, что Агата нашла свое счастье, в чем также убеждены коллеги Муцениеце по съемкам фильма «Крюк», которые встретив ее на днях на работе, заметили какой счастливой и светящейся она была.
Однако, некоторые пользователи сети смущены решением актрисы выставить личную жизнь напоказ, по их мнению, все это происходит только из-за мести Прилучному, которого она до сих пор безумно любит.

«Агата же и сама говорила после развода что без него жить не может, а тут уже новый мужчина? Несколько месяцев не прошло… Не верю я, она не такая»,

— высказывают мнения в Instagram.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть мед
Popcake.tv: последние новости
Азиза призналась в алкоголизме Азиза призналась в алкоголизме Павел Воля попросил прощения у Ляйсан Утяшевой Павел Воля попросил прощения у Ляйсан Утяшевой Ольга Остроумова переписала все имущество Гафта на себя, спасая деньги от внебрачного сына Ольга Остроумова переписала все имущество Гафта на себя, спасая деньги от внебрачного сына
Женский форум 1
Звёзды , Юрий Колокольников , Ксения Раппопорт , Агата Муцениеце
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Существую в семье как какая-то мебель»
«Существую в семье как какая-то мебель»
Воля сообщил о борьбе Харламова и Асмус за дом
Воля сообщил о борьбе Харламова и Асмус за дом
СМИ: Прилучный бросил Карпович
СМИ: Прилучный бросил Карпович
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Красная икра подорожает к Новому году
00:56
Красная икра подорожает к Новому году
Еда
Спирс запретили выходить замуж и рожать детей
00:47
Спирс запретили выходить замуж и рожать детей
Звёзды
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
03:22
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
Звёзды
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
00:33
Алексей Учитель высказался о романе с Асмус
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение