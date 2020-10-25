Муцениеце назвала имя нового избранника

Агата Муцениеце, мать двоих детей и бывшая супруга Павла Прилучного, наконец порадовала публику счастливыми фотографиями после длительного периода стрессов и эмоциональный переживаний на фоне развода. В сети появились ее совместные снимки с Юрием Колокольниковым. Звезды улыбались и мило прижимались друг к другу.
39-летний Колокольников, к слову, тоже находится в разводе с Ксенией Раппопорт и является отцом 2 дочерей. Несмотря на то, что пара не заявляла об отношениях, публика уверена, что Агата нашла свое счастье, в чем также убеждены коллеги Муцениеце по съемкам фильма «Крюк», которые встретив ее на днях на работе, заметили какой счастливой и светящейся она была.
Однако, некоторые пользователи сети смущены решением актрисы выставить личную жизнь напоказ, по их мнению, все это происходит только из-за мести Прилучному, которого она до сих пор безумно любит.
«Агата же и сама говорила после развода что без него жить не может, а тут уже новый мужчина? Несколько месяцев не прошло… Не верю я, она не такая»,
— высказывают мнения в Instagram.