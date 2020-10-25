Сколько русские звезды тратят на свои дни рождения

Мы составили смету звездного дня рождения, изучив самые яркие праздники за последние несколько месяцев.

Банкет — от 500 тысяч до миллиона рублей

Ляйсан Утяшева на 35-летие получилав подарок от мужа Павла Воли шикарный банкет, одним из ключевых элементов которого стал роскошный торт.

Банкет чаще всего бывает двух видов. Первый — на базе кухни и обслуживания ресторана, где проходит торжество.

К примеру, 35-й день рождения Ляйсан Утяшевой ее супруг Павел Воля организовал в ресторане «Шале Березка». Кстати, Воля сообщил гостям: отрываться по полной можно без опасений, так как камеры в банкетном зале заклеены. Цены в этом ресторане на Рублево-Успенском шоссе на банкетное меню приличные: салат с камчатским крабом и авокадо (250 г) — 1750 рублей, куриная грудка, фаршированная белыми грибами (180 г), — 700 рублей, шашлык «Ягнятина на косточке» (250 г) — 1650 рублей.

Второй вид банкета — выездной. Кейтеринг обходится дороже: все официанты работают сейчас в масках, проходят контроль температуры. Некоторые звезды поручают провести перед вечеринкой тестирование официантов на коронавирус. Самый шикарный банкет этой осени с изысканным меню был в честь 35-летия хоккеиста Александра Овечкина . Банкет на 60 — 70 человек часто тянет на сумму от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Выступления артистов — от одного до трех миллионов рублей

Тамада, конкурсы, дискотека со звездами — непременные атрибуты звездной вечеринки. Но вот Надежда Бабкина , к примеру, на все это не тратилась — на ее 70-летии гости водили хороводы под вокал артистов театра «Русская песня», которым руководит юбилярша. Тамадой у Бабкиной был тоже друг — самый востребованный в этом жанре артист Николай Басков

Так же и у Жасмин: на прошлой неделе на 43-м дне рождения дала концерт ее подруга Любовь Успенская . А вот на Александра Овечкина был оплаченный парад звезд — Дмитрия Маликова

Полины Гагариной и других артистов. Естественно, у «своих» поют со скидками — до 50%. Но топовый артист все равно берет за выступление на корпоративе много — от одного до 2,5 миллиона рублей.

Аренда зала — 400 тысяч рублей

Банкетный зал Orion Hall на Мичуринском проспекте, где гулял Александр Овечкин — просторный, целых 700 квадратных метров. Снять такие места можно только полностью и только заплатив 400 тысяч рублей. Элитные рестораны Москвы часто закрывают заведения под спецобслуживание без дополнительной платы, но с условиями: заказ на гостя — не менее 10 тысяч рублей (без алкоголя, который почти всегда разрешают привозить свой). Общая сумма по меню в этом случае получается не менее полумиллиона рублей. Бабкина, кстати, на аренде тоже сэкономила — гуляли в зале ее театра «Русская песня».