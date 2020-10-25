33-летняя Хилари Дафф ждет третьего ребенка 

Актриса рассекретила свое интересное положение.
Известная актриса и певица Хилари Дафф ждет третьего ребенка. 33-летняя звезда рассекретила свое интересное положение, сделав недвусмысленную публикацию в личном Instagram-блоге.
"Мы растем! Большей частью я",
— лаконично подписала знаменитость опубликованный ролик-бумеранг, на котором возлюбленный поглаживает ее округлившийся животик.
Напомним, 33-летняя Хилари Дафф — уже дважды мама. С 2010 по 2016 годы актриса была замужем за игроком НХЛ Майком Комри, в этом союзе в 2012 году родился сын Лука Круз. С 2019 года звезда официально замужем за музыкантом Мэттью Комой, до свадьбы влюбленные были вместе около двух лет. Супруги растят дочь Бэнкс Вайолет (2018).