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Беременность

«Второго надо»: Ида Галич планирует родить еще одного ребенка 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Ида Галич планирует родить еще одного ребенка
Фото: @galichida
Видеоблогер и телеведущая Ида Галич не так давно сообщила что, наконец-то сможет увидеть своего сына Леона после долгой разлуки. У Галич и ее мужа Алана Басиева обнаружили коронавирус. Поэтому им пришлось оставить 9-месячного малыша на попечение родителей Иды.
Во время болезни знаменитость активно общалась с подписчиками. Она отвечала на их вопросы в виде импровизированной викторины, откровенно говоря на личные темы. Галич продолжила делиться подробностями частной жизни в Stories всего профиля. Одной из последних тем в этих обсуждениях стала будущая беременность Иды.
Один из подписчиков спросил блогера, планирует ли она еще одного малыша. На что Галич ответила:

«Да! Да! Да! Только не сейчас. Я безумно устала. Второго надо сделать так, чтобы сращу потом уехать к морю или к горам!»,

— призналась телеведущая. Ида Галич пообщалась с фанатами. Фото: Instagram.com/galichida
Также Галич отметила, что ей очень нравился период беременности. Подруга Насти Ивлеевой уверена, что это очень украшает женщину.

«Гулять, глубоко дышать и просто наслаждаться моментом. Дай Бог»,

— пожелала Ида Галич.
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Звёзды , Ида Галич , Алан Басиев
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