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Беременность

СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии 

Мира Маркина 4 часа назад
В актерских кругах обсуждают новый роман Павла Прилучного.
После расставания с Агатой Муцениеце актера не раз замечали со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. При этом сами артисты свои отношения не комментировали, однако стало известно, что они вместе отдыхали на курорте.
Несмотря на это, в последнее время Карпович все чаще публикует фотографии в одиночестве. А у Прилучного тем временем в социальных сетях все чаще появляются снимки с другими девушками, в числе которых Вера Панфилова — дочь рок-музыканта Константина Кинчева. Не исключено, что свежий кадр был сделан на съемочной площадке, и романа между артистами нет. Однако фанаты Прилучного помнят, что и предыдущие романы актера начинались на съемочной площадке.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Андрей Леонов посоветовал Прилучному сжечь дом.
Звёзды , Видео , Андрей Леонов , Константин Кинчев , Вера Панфилова , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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