Бритни Спирс запретили выйти замуж и завести детей 

Опекуны знаменитой поп-дивы контролируют даже желание певицы создать семью.

После нервного срыва в 2007 году Бритни Спирс признали недееспособной и до сих пор 38-летняя певица не может распоряжаться своей жизнью. Визажист поп-дивы Макси утверждает, что постоянная опека мешает певице выйти замуж за бойфренда Сэма Асгари и даже завести ребенка. В интервью на YouTube-канале Calababes визажист признался, что Спирс не имеет возможности самостоятельно принимать решения даже в личной жизни.

Макси отметил, что опекуны контролируют жизнь Бритни: начиная от круга общения, заканчивая желанием завести семью со своим бойфредном. Визажист отметил, что будни певицы похожи на сериал «Рассказ служанки».

"Она бы уже родила ребенка и вышла бы замуж за Сэма, вокруг нее бы было много друзей, если бы не опека",

— делится Макси. Он также сказал, что Сэм не мог подробно рассказать о своих отношениях из-за соглашения о неразглашении. Возлюбленному Спирс пришлось многое пройти, чтобы ему разрешили встречаться с Бритни.

Напомним, что ранее бывший менеджер по недвижимости Бритни Спирс заявил, что певицу необходимо защитить от опекунства.