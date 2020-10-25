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Беременность

Бритни Спирс запретили выйти замуж и завести детей 

WMJ.ru 2 часа назад
Бритни Спирс запретили выйти замуж и завести детей
Фото: WMJ.ru
Опекуны знаменитой поп-дивы контролируют даже желание певицы создать семью.
После нервного срыва в 2007 году Бритни Спирс признали недееспособной и до сих пор 38-летняя певица не может распоряжаться своей жизнью. Визажист поп-дивы Макси утверждает, что постоянная опека мешает певице выйти замуж за бойфренда Сэма Асгари и даже завести ребенка. В интервью на YouTube-канале Calababes визажист признался, что Спирс не имеет возможности самостоятельно принимать решения даже в личной жизни.
Макси отметил, что опекуны контролируют жизнь Бритни: начиная от круга общения, заканчивая желанием завести семью со своим бойфредном. Визажист отметил, что будни певицы похожи на сериал «Рассказ служанки».

"Она бы уже родила ребенка и вышла бы замуж за Сэма, вокруг нее бы было много друзей, если бы не опека",

— делится Макси. Он также сказал, что Сэм не мог подробно рассказать о своих отношениях из-за соглашения о неразглашении. Возлюбленному Спирс пришлось многое пройти, чтобы ему разрешили встречаться с Бритни.
Напомним, что ранее бывший менеджер по недвижимости Бритни Спирс заявил, что певицу необходимо защитить от опекунства.
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Звёзды , Бритни Спирс
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