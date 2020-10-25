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На слуху: Прилучный бросил "Папину дочку" ради новой пассии

Диана Товсепова
8 часов назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Ивлеева раскрыла секрет похудения

Соцсети
Настя Ивлеева раскрыла секрет похудения на 10 килограммов.
В конце июля телеведущая заболела коронавирусом, после чего начала стремительно набирать вес. Всему виной стал малоподвижный образ жизни. К тому же, Ивлеева призналась, что во время болезни не ограничивала себя в еде. Однако звезде удалось вовремя взять себя в руки и начать худеть:
"Я не сидела ни на какой жесткой диете. Что мне помогло: я не ела за четыре часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в шесть-семь вечера у меня был рот на замке. Максимум воду пила. Не пила чаи, лимонады, газировки — чистая вода", — рассказала блогер.

Прилучный бросил Карпович ради новой пассии

Кадр из сериала "Мажор"
В актерских кругах обсуждают новый роман Павла Прилучного.
После расставания с Агатой Муцениеце актера не раз замечали со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. При этом сами артисты свои отношения не комментировали, однако стало известно, что они вместе отдыхали на курорте.
Несмотря на это, в последнее время Карпович все чаще публикует фотографии в одиночестве. А у Прилучного тем временем в социальных сетях все чаще появляются снимки с другими девушками, в числе которых Вера Панфилова - дочь рок-музыканта Константина Кинчева.

"Существую в семье как какая-то мебель"

Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ откровенно рассказала о браке и разводе с актером.
По словам девушки, отношения с экс-супругом были всегда наполнены стрессом. Развод также не помог Виталию и Ирине установить контакт. Маирко призналась, что после расставания актер потерял всякий интерес к бывшей семье, а сейчас не помогает дочке даже алиментами:
"Мне кажется, я все десять лет только и плакала. В какой-то момент я поняла, что в семье существую как какая-то мебель, в работе мы тоже не схожи. И я приняла решение уйти. Я ушла любя".
Звёзды,Ирина Маирко,Вера Панфилова,Агата Муцениеце,Константин Кинчев,Мирослава Карпович,Виталий Гогунский,НТВ,РИА Новости,
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