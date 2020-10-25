«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Настя Ивлеева раскрыла секрет похудения на 10 килограммов.
В конце июля телеведущая заболела коронавирусом, после чего начала стремительно набирать вес. Всему виной стал малоподвижный образ жизни. К тому же, Ивлеева призналась, что во время болезни не ограничивала себя в еде. Однако звезде удалось вовремя взять себя в руки и начать худеть:
"Я не сидела ни на какой жесткой диете. Что мне помогло: я не ела за четыре часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в шесть-семь вечера у меня был рот на замке. Максимум воду пила. Не пила чаи, лимонады, газировки — чистая вода", — рассказала блогер.
В актерских кругах обсуждают новый роман Павла Прилучного.
После расставания с Агатой Муцениеце
актера не раз замечали со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович
. При этом сами артисты свои отношения не комментировали, однако стало известно, что они вместе отдыхали на курорте.
Несмотря на это, в последнее время Карпович все чаще публикует фотографии в одиночестве. А у Прилучного тем временем в социальных сетях все чаще появляются снимки с другими девушками, в числе которых Вера Панфилова
- дочь рок-музыканта Константина Кинчева
.
По словам девушки, отношения с экс-супругом были всегда наполнены стрессом. Развод также не помог Виталию и Ирине установить контакт. Маирко призналась, что после расставания актер потерял всякий интерес к бывшей семье, а сейчас не помогает дочке даже алиментами:
"Мне кажется, я все десять лет только и плакала. В какой-то момент я поняла, что в семье существую как какая-то мебель, в работе мы тоже не схожи. И я приняла решение уйти. Я ушла любя".