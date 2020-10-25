В конце июля телеведущая заболела коронавирусом, после чего начала стремительно набирать вес. Всему виной стал малоподвижный образ жизни. К тому же, Ивлеева призналась, что во время болезни не ограничивала себя в еде. Однако звезде удалось вовремя взять себя в руки и начать худеть: