Тимати пытается отвоевать свое имя

Летом этого года Тимур Юнусов (Тимати) опубликовал в своем микроблоге новость о том, что он покидает лейбл Black Star. Артист сотрудничал с компанией на протяжении 15 лет, теперь же Тимати хочет продолжить карьеру как сольный исполнитель.

К слову, рэпер покинул лейбл с полным каталогом и товарными знаками. В качестве причины артист использовал аргумент того, что некогда камерный Black Star стал крупным агрегатором множества компаний, погрязшем в бюрократии и гонке за оборотами.

Однако недавно стало известно, что псевдоним Юнусова — Тимати — принадлежит лейблу до 2028 года. По данным Lenta.ru, в начале августа артист подал заявку на регистрацию собственного товарного знака.