Волочкова показала ноги и напугала Сеть

Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели. В эти дни я просто как русалка на ножах. Но вот на прогоне вчера эту дикую боль скрасил приятный сюрприз в виде белых роз…", — подписала фото Волочкова.