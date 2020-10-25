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Беременность

Волочкова показала ноги и удивила пользователей Сети 

Диана Товсепова 6 часов назад
Волочкова показала ноги и напугала Сеть
Фото: @volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова поделиласьв своем Instagram двумя снимками: на одной пуанты с цветами, а на другой — воспаленные ноги с мозолями.
@volochkova_art

"Пуанты-моя самая любимая и драгоценная обувь. Но и в них после ежедневной многочасовой подготовки премьеры наминаются ногти и натираются мозоли в кровь.

Но я очень терпеливый человек и никогда не жалею физических сил для достижения цели. В эти дни я просто как русалка на ножах. Но вот на прогоне вчера эту дикую боль скрасил приятный сюрприз в виде белых роз…", — подписала фото Волочкова.

Многие пользователи Сети ужаснулись такому состоянию ног звезды и посчитали, что это слишком большая жертва творчеству.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Ксения Собчак, изображая Волочкову села на шпагат.
Звёзды , Ксения Собчак , Анастасия Волочкова
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