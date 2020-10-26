Актёр Сергей Жигунов уже уходил от жены к Анастасии Зоворотнюк, роман с которой продлился два года. Но после расставания с актрисой, вернулся. В Сети появилась информация, что Жигунов все-таки развелся со своей супругой Верой Новиковой.
В настоящее время Жигунов находится в отношениях с журналисткой Викторией Ворожбит, которая многим поклонникам напоминает Зоворотнюк.
По словам самого актера, никаких споров о разделе имущества на сегодняшний день у бывших супругов нет. Артист старается проводить как можно больше времени со своей новой возлюбленной.