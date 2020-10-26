Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Беременность

Овсиенко высказалась о свадьбе 

Киноафиша 2 часа назад
Овсиенко высказалась о свадьбе
Фото: Киноафиша
Певица и ее избранник встречают рассвет на балконе с фужерами хорошего просекко.
Недавно друзья и соседи Татьяны Овсиенко рассказали журналистам, что очень беспокоятся за певицу, поскольку ее сожитель Александр Меркулов спаивает артистку и даже бьет ее так, что она ходит с синяками.
Овсиенко решила развеять подобные слухи и в программе «Новые русские сенсации» рассказала, как на самом деле складываются ее отношения с возлюбленным и алкоголем.
В настоящее время Татьяна и Александр живут в одном из престижных районов Ялты, куда приехали еще до скандальной информации, которая стала темой последнего времени в прессе. К слову, певица о своем алкоголизме узнала от московской подруги и очень удивилась, что ее подозревают в пагубной зависимости. Она отмечает, что если хочет расслабиться, то может выпить хоть две бутылки шампанского, но это не значит, что она много пьет и кто-то ее спаивает.

«Если утром мне в Ялте захотелось выпить просекко, я его выпью. Хорошего просекко со льдом, встречая рассвет со своими любимыми на балконе: я имею на это право», — заявляет Овсиенко в интервью телеканалу НТВ.

Гражданский муж Татьяны согласен с ней. По его мнению, совсем невредно выпить фужер шампанского со льдом, а на ночь — маленькую плошку коньяка.

«Я же не сливаю какой-то коньяк непонятный или какую-то бражку. Нет, все из хороших бутиков, под хорошую закуску, с хорошим настроением», — уверяет Александр.

Он считает, что на отдыхе любой нормальный человек может проснуться в шесть утра, выйти на балкон с любимой женщиной, посмотреть на море и выпить прекрасного игристого или просто хорошего вина.
Одним словом, все в жизни пары замечательно, а после пандемии Овсиенко и Меркулов обязательно узаконят свои отношения. При этом Александр хочет, чтобы свадьба была пышной, поскольку его избранница «звезда, а не старлетка».

«Саш, когда мне будет 55, уже и фату не нацепишь! Нет, я буду в нижнем белье и на роликах! А ты будешь во фраке!» — замечает Татьяна.

Видео дня. Части тела, которые предательски выдают возраст
Киноафиша: последние новости
«Нам все равно»: 51-летний Иосиф Пригожин ответил на сатирические стихи Шнурова  «Нам все равно»: 51-летний Иосиф Пригожин ответил на сатирические стихи Шнурова  «Я утро начинаю флиртом»: 47-летний Шнуров показал редкое фото с молодой женой «Я утро начинаю флиртом»: 47-летний Шнуров показал редкое фото с молодой женой Жена звезды «Великолепного века» Халита Эргенча сильно располнела после родов и показала целлюлит Жена звезды «Великолепного века» Халита Эргенча сильно располнела после родов и показала целлюлит
Женский форум
Звёзды , Татьяна Овсиенко , Александр Меркулов , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муцениеце назвала имя нового избранника
Муцениеце назвала имя нового избранника
Кому нельзя есть красную икру
Кому нельзя есть красную икру
«Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки»
«Прилетели, нет, не джетом. Отдыхают, как бедняжки»
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Найдены способы победить хроническую бессонницу
06:04
Найдены способы победить хроническую бессонницу
Здоровье
Каких мужчин считают красавцами в разных странах
09:53
Каких мужчин считают красавцами в разных странах
Красота
5 причин не делать ремонт в квартире своими руками
02:51
5 причин не делать ремонт в квартире своими руками
Дом и сад
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
03:06
Звездные женщины, которые совсем не умеют краситься
Звёзды Красота
Красная икра подорожает к Новому году
00:56
Красная икра подорожает к Новому году
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение