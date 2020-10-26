Овсиенко высказалась о свадьбе 

Певица и ее избранник встречают рассвет на балконе с фужерами хорошего просекко.

Недавно друзья и соседи Татьяны Овсиенко рассказали журналистам, что очень беспокоятся за певицу, поскольку ее сожитель Александр Меркулов спаивает артистку и даже бьет ее так, что она ходит с синяками.

Овсиенко решила развеять подобные слухи и в программе «Новые русские сенсации» рассказала, как на самом деле складываются ее отношения с возлюбленным и алкоголем.

В настоящее время Татьяна и Александр живут в одном из престижных районов Ялты, куда приехали еще до скандальной информации, которая стала темой последнего времени в прессе. К слову, певица о своем алкоголизме узнала от московской подруги и очень удивилась, что ее подозревают в пагубной зависимости. Она отмечает, что если хочет расслабиться, то может выпить хоть две бутылки шампанского, но это не значит, что она много пьет и кто-то ее спаивает.

«Если утром мне в Ялте захотелось выпить просекко, я его выпью. Хорошего просекко со льдом, встречая рассвет со своими любимыми на балконе: я имею на это право», — заявляет Овсиенко в интервью телеканалу НТВ.

Гражданский муж Татьяны согласен с ней. По его мнению, совсем невредно выпить фужер шампанского со льдом, а на ночь — маленькую плошку коньяка.

«Я же не сливаю какой-то коньяк непонятный или какую-то бражку. Нет, все из хороших бутиков, под хорошую закуску, с хорошим настроением», — уверяет Александр.

Он считает, что на отдыхе любой нормальный человек может проснуться в шесть утра, выйти на балкон с любимой женщиной, посмотреть на море и выпить прекрасного игристого или просто хорошего вина.

Одним словом, все в жизни пары замечательно, а после пандемии Овсиенко и Меркулов обязательно узаконят свои отношения. При этом Александр хочет, чтобы свадьба была пышной, поскольку его избранница «звезда, а не старлетка».