Овсиенко прокомментировала будущую свадьбу

Недавно в Сети появились слухи, что сожитель Татьяны Овсиенко спаивает артистку и поднимает руку. Певица решила развеять мифы в программе «Новые русские сенсации».

Женщина рассказала, что сейчас живет с возлюбленным в Ялте, а о своем алкоголизме узнала от московской подруги и очень удивилась, что ее подозревают в пагубной зависимости. Она рассказала, что может выпить, но только если хочет расслабиться.

«Если утром мне в Ялте захотелось выпить просекко, я его выпью. Хорошего просекко со льдом, встречая рассвет со своими любимыми на балконе: я имею на это право», — заявляет Овсиенко в интервью телеканалу НТВ.

Возлюбленный Татьяны тоже считает, что на отдыхе любой нормальный человек может проснуться в шесть утра, выйти на балкон с любимой, и глядя на море, выпить прекрасного игристого или хорошего вина.

Кажется, будто у пары замечательно, а после пандемии Овсиенко и Меркулов и вовсе планируют узаконить свои отношения. При этом Александр хочет, чтобы свадьба была пышной, поскольку его избранница «звезда, а не старлетка».