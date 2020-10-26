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Беременность

Татьяна Овсиенко прокомментировала будущую свадьбу 

Анастасия Иванова 1 час назад
Овсиенко прокомментировала будущую свадьбу
Фото: globallookpress.com
Недавно в Сети появились слухи, что сожитель Татьяны Овсиенко спаивает артистку и поднимает руку. Певица решила развеять мифы в программе «Новые русские сенсации».
Женщина рассказала, что сейчас живет с возлюбленным в Ялте, а о своем алкоголизме узнала от московской подруги и очень удивилась, что ее подозревают в пагубной зависимости. Она рассказала, что может выпить, но только если хочет расслабиться.

«Если утром мне в Ялте захотелось выпить просекко, я его выпью. Хорошего просекко со льдом, встречая рассвет со своими любимыми на балконе: я имею на это право», — заявляет Овсиенко в интервью телеканалу НТВ.

Возлюбленный Татьяны тоже считает, что на отдыхе любой нормальный человек может проснуться в шесть утра, выйти на балкон с любимой, и глядя на море, выпить прекрасного игристого или хорошего вина.
Кажется, будто у пары замечательно, а после пандемии Овсиенко и Меркулов и вовсе планируют узаконить свои отношения. При этом Александр хочет, чтобы свадьба была пышной, поскольку его избранница «звезда, а не старлетка».

«Саш, когда мне будет 55, уже и фату не нацепишь! Нет, я буду в нижнем белье и на роликах! А ты будешь во фраке!» — замечает Татьяна.

Ранее "Рамблер" сообщало самых позорных провалах на свадьбе.
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Женский форум
Звёзды , Татьяна Овсиенко , НТВ
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