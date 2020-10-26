Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта

За последние несколько лет Анфиса Чехова , которая всегда отличалась пышными формами, заметно похудела. Сама ведующая призналась, что избавилась от 35 килограммов.

Фото: @achekhova @achekhova

Чехова всю жизнь боролась с лишним весом. Телеведущая рассказала журналистам издания 7 дней, что раньше постоянно сидела на диетах, но вес все равно возвращался. Раньше Чехова весила под 100 килограммов, а теперь всего 65.

Подписчики Анфисы в Инстаграме предположили, что ведущаая уменьшила желудок. Однако она решила не идти по этому пути. Девушка объяснила, что сбросила и удерживает вес за счет отказа от сахара. Свой рацион она не меняла. Чехова решила, что откажется лишь от того, что ее убивает, делает ее старой, беспомощной и вялой.