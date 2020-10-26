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Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта

Анастасия Иванова
44 минуты назад
За последние несколько лет Анфиса Чехова, которая всегда отличалась пышными формами, заметно похудела. Сама ведующая призналась, что избавилась от 35 килограммов.
Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта
Фото: @achekhova@achekhova
Чехова всю жизнь боролась с лишним весом. Телеведущая рассказала журналистам издания 7 дней, что раньше постоянно сидела на диетах, но вес все равно возвращался. Раньше Чехова весила под 100 килограммов, а теперь всего 65.
Подписчики Анфисы в Инстаграме предположили, что ведущаая уменьшила желудок. Однако она решила не идти по этому пути. Девушка объяснила, что сбросила и удерживает вес за счет отказа от сахара. Свой рацион она не меняла. Чехова решила, что откажется лишь от того, что ее убивает, делает ее старой, беспомощной и вялой.
Анфиса не ест сахар в любом его виде. Все продукты, в которых есть сахар, исключены из рациона Чеховой. Даже полуфабрикаты. Кстати, теледива еще и вегетарианка.
Ранее "Рамблер" сообщал о том,что такое русская диета.
Звёзды,Анфиса Чехова,
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