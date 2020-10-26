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«Решила, что она просто сможет на халяву» 

Teleprogramma.pro и ещё 5 4 часа назад
«Решила, что она просто сможет на халяву»
Фото: Teleprogramma.pro
Наталья Ветлицкая в 2019 году вернулась в Россию. Тогда она сменила имидж и дала большое интервью Андрею Малахову, рассказав о своей непростой судьбе. Примечательно, что после этого звезда 90-х вернулась в Испанию. Недавно она переболела коронавирусом. Неизвестно, по этой причине или другой, но запланированные концерты на больших площадках России не состоялись. При этом билеты продавались даже в день выступления артистки, которого так и не было.
Лишь теперь представители певицы сообщили, что концерты перенесены на следующий год. Однако Ветлицкая признавалась, что вернулась на сцену, чтобы заработать денег. Последние годы ни бизнес за границей, ни мужчины ей не приносят дохода. К слову, еще в начале года в СМИ писали, что артистка требует гонорар в размере 3,5 миллиона
рублей за выступление. Накануне музыкальный критик Сергей Соседов осудил Ветлицкую за несостоявшееся «возвращение» на сцену.

«Но Наташа решила, что она просто сможет на халяву. Она всегда была фонограммной певицей», — высказался Соседов.

Он также считает, что Наталье следует начать петь вживую, чтобы вернуть прежнюю популярность. Но критик уверен, что артистка хочет идти легким путем, а это плодов скорее всего не принесет.
Также он посмеялся над тем, что Ветлицкая требовала миллионы рублей за свои концерты. По мнению критика, с ней просто не захотели работать, заподозрив в неадекватности. По его мнению, артистке стоило начать петь в живую, как Полина Гагарина и другие звезды. Ее появление со своим прежним репертуаром он назвал «старомодным».

«Это просто смешно! Этот человек требует огромных гонораров и, наверное, какого-то райдера невероятного. Золотые дорожки, золотые унитазы или что-то. Неадекватное отношение к самой себе!» — рассказал критик в беседе с «Пятым каналом».

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Звёзды , Сергей Соседов , Наталья Ветлицкая , Андрей Малахов , Полина Гагарина
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