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Любовь Успенская рассказала страшную правду о гибели своей матери

Анастасия Иванова
4 часа назад
Королева шансона Любовь Успенская всю жизнь верила, что ее мать Елена Чайка умерла при родах. Но совсем недавно женщина узнала, что смерть матери произошла насильственным путем.
«Недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она видно уехала искать заработка».
Родные еще в детстве рассказали Успенской, что мать умерла в роддоме из-за медицинской халатности. Будто бы сотрудники больницы отправились отмечать День Советской Армии и не слышали отчаянных криков женщины о помощи.
«Соседки по палате думали, что мама рожает, поэтому кричит. Если бы они знали, что она уже родила, может быть, позвали бы на помощь. Когда врачи пришли, она истекла кровью», — говорила звезда в своих прошлых интервью.
Ранее "Рамблер" сообщал об отношениях Успенской с дочерью.
Звёзды,Видео,Любовь Успенская,
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