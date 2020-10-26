«Недавно я узнала, что мама не умерла, а ее убили. Я начала копать. Мне сказали: она ехала в поезде, и ее кирпичом били по лицу. Я позвонила в Киев своим влиятельным друзьям, чтобы они пробили там все кладбища. Должна быть регистрация имени, но ни на одном кладбище нет Елены Чайки. Мне рассказывала бабушка, что в 1954 году была голодовка, и она видно уехала искать заработка».
«Соседки по палате думали, что мама рожает, поэтому кричит. Если бы они знали, что она уже родила, может быть, позвали бы на помощь. Когда врачи пришли, она истекла кровью», — говорила звезда в своих прошлых интервью.