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«Вот это настоящая Бабкина, а не та, с фотошопом»: певица показала себя без макияжа и фильтров 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Надежда Бабкинав этом году отметила свой 70-летний юбилей. Почти сразу после празднования дня рождения артистка заболела коронавирусом и была госпитализирована в одну из клиник Москвы, где в критическом состоянии пребывала долгое время. Но звезда поборола недуг и, восстановившись, с новыми силами приступила к работе.
Сначала Бабкина как следует отдохнула в Крыму. Затем презентовала книгу о своей жизни, вернулась к выступлениям и уже дала несколько концертов. Поклонники в восторге от своей любимицы — оптимизма и задора у Бабкиной с лихвой. В новой публикации артистка показала, как проводит досуг с сыном и внуком. Они отправились на прогулку.

«Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам!»

— пишет Бабкина.
Надежда Бабкина
Народная артистка запечатлелась на фоне желтой листвы в желтом худи оверсайз. При этом у звезды полностью отсутствовал макияж на лице. И поклонники поспешили это заметить:«Вот это настоящая Бабкина, а не та, что с фильтрами и фотошопом», «Надежда Георгиевна, вы такая нежная и трогательная без косметики! Потрясающе! Супер!», «Какие душевные фото! Всем здоровья!», «Вы прекрасно выглядите! Костюмчик прелесть», «Какая красивая осенняя Надежда Бабкина», — пишут фолловеры.
Надежда Георгиевна, к слову, обожает ярко краситься. Ее визитной карточкой можно назвать красную помаду.
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Звёзды , Видео , Надежда Бабкина
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