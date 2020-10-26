Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Беременность

Продюсер Лободы ответила на вопрос о романе с певицей 

Lenta.ru 1 час назад
Продюсер Светланы ЛободыНателла Крапивина в ходе шоу «Осторожно, Собчак!» ответила на вопрос о романе с певицей. Запись интервью опубликована на YouTube-канале ведущей Ксении Собчак.
Во время разговора журналистка поинтересовалась, почему продюсер и исполнительница провоцировали слухи об их отношениях, выкладывая в социальных сетях фотографии, на которых они целуются.

«Мы просто действительно две родственные души. Мы с ней категорически разные. У нас с ней разные вкусы, разное отношение к семье, к детям и так далее, но такое впечатление, что мы с ней были два каких-то сиамских близнеца, которых разбросало и потом они встретились», — ответила Крапивина.

Продюсер заявила, что не хотела пиариться на слухах о романе с Лободой, пояснив, что у нее не было «осознанной тактики». Она отметила, что им с Лободой было все равно, кто и что говорит об их общении.
Крапивина подчеркнула, что она не живет вместе с исполнительницей. Она добавила, что близко дружит с Лободой.
Последние новости
Путин обратился к НАТО Путин обратился к НАТО На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста На крупных заводах Белоруссии начались акции протеста Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300 Появились фото уничтоженного Азербайджаном армянского С-300
Женский форум
Звёзды , Видео , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муцениеце назвала имя нового избранника
Муцениеце назвала имя нового избранника
Назван витамин, дефицит которого мешает похудеть
Назван витамин, дефицит которого мешает похудеть
«Силиконовые нравятся, а жирные нет!»
«Силиконовые нравятся, а жирные нет!»
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Харламов рассказал, из-за чего расстался с Асмус
02:41
Харламов рассказал, из-за чего расстался с Асмус
Любовь Звёзды
Найдены способы победить хроническую бессонницу
06:04
Найдены способы победить хроническую бессонницу
Здоровье
Каких мужчин считают красавцами в разных странах
09:53
Каких мужчин считают красавцами в разных странах
Красота
5 причин не делать ремонт в квартире своими руками
02:51
5 причин не делать ремонт в квартире своими руками
Дом и сад
Бывшая жена Жигунова рассказала о его изменах
03:27
Бывшая жена Жигунова рассказала о его изменах
Звёзды
Светличная в своих бедах винит невестку
03:23
Светличная в своих бедах винит невестку
Звёзды
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение