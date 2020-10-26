Продюсер Лободы ответила на вопрос о романе с певицей 

Во время разговора журналистка поинтересовалась, почему продюсер и исполнительница провоцировали слухи об их отношениях, выкладывая в социальных сетях фотографии, на которых они целуются.

«Мы просто действительно две родственные души. Мы с ней категорически разные. У нас с ней разные вкусы, разное отношение к семье, к детям и так далее, но такое впечатление, что мы с ней были два каких-то сиамских близнеца, которых разбросало и потом они встретились», — ответила Крапивина.

Продюсер заявила, что не хотела пиариться на слухах о романе с Лободой, пояснив, что у нее не было «осознанной тактики». Она отметила, что им с Лободой было все равно, кто и что говорит об их общении.

Крапивина подчеркнула, что она не живет вместе с исполнительницей. Она добавила, что близко дружит с Лободой.