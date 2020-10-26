Женщина поделилась, что не переживала по поводу безопасности вакцины. Сначала они с супругом привились против гриппа и пневмококка, а через три недели - и против нового коронавируса. Артистка вспомнила, что после укола испытывала некоторые побочные эффекты - повышенную температуру, небольшую ломоту, легкую слабость - но это все длилось меньше суток. Певица уверена, что у ее организма начал вырабатываться иммунитет, но никто не знает, сколько он продержится.