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«Не хотим никого заражать»: Сенчукова и Рыбин сделали прививки от коронавируса

Teleprogramma.pro
1 час назад
Певица Наталья Сенчукова призналась журналистам Teleprogramma.pro, что она и ее муж - солист группы «Дюна» Виктор Рыбин - сделали прививки от коронавируса. Артистка, которая 25 октября отметила 50-летие, рассказала, что у них супругом уже начали вырабатываться антитела, но они все равно пока ходят в масках.
Женщина поделилась, что не переживала по поводу безопасности вакцины. Сначала они с супругом привились против гриппа и пневмококка, а через три недели - и против нового коронавируса. Артистка вспомнила, что после укола испытывала некоторые побочные эффекты - повышенную температуру, небольшую ломоту, легкую слабость - но это все длилось меньше суток. Певица уверена, что у ее организма начал вырабатываться иммунитет, но никто не знает, сколько он продержится.
«Мы не хотим никого заражать и сами болеть не хотим, - прокомментировала Сенчукова свое решение привиться от CoViD-19. - Если антител у нас будет достаточно много, то мы с Виктором хотим пойти сдать плазму, помочь другим».
По словам артистки, они с мужем вынуждены ездить и бывать в разных местах, поэтому всегда прививаются от опасных инфекций.
Звёзды,Видео,Наталья Сенчукова,Виктор Рыбин,
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