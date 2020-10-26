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Беременность

«Она их сделала такими»: Светличная в своих бедах винит невестку 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Накануне Светлана Светличная жаловаласьна то, что родственники хотят сжить ее со свету. Причиной всему — наследство. Однажды 80-летняя актриса нашла у себя в квартире шарики ртути, которые, по ее мнению, подбросили родные. В другой раз на нее упали осветительные приборы съемочной группы, которую привела внучка. Тогда Светлана Афанасьевна решила, что все было сделано специально. Тем не менее, как призналась актриса в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.proона все равно любит своих детей и внуков.

«Они были достойны только жалобы, но я их все равно люблю. Они мои родные по крови, но не по духу и не по душе. У меня душа теплая, а у них черствая»,

— рассказала Светличная.
Также актриса отметила, что отношения с близкими родственниками так быстро не смогут нормализоваться.

«Невестка сделала их такими. А внучка похожа на свою маму. В меня никто не пошел, а жаль»,

— резюмировала Светличная.
Добавим, что своих родных Светлана Афанасьевна в завещание не вписывала. Квартиру в Москве она готова подарить чужим людям.
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Звёзды , Видео , Светлана Светличная
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