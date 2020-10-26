Сенчукова и Рыбин сделали прививки от COVID-19 

По словам Сенчуковой, у них с мужем уже начали вырабатываться антитела, однако они продолжают ходить в масках.

«Мы не хотим никого заражать и сами болеть не хотим. Если антител у нас будет достаточно много, то мы с Виктором хотим пойти сдать плазму, помочь другим», — рассказала певица.

Она отметила, что после прививки в течение суток у нее были некоторые побочные эффекты: повышенная температура, ломота в теле и легкая слабость.

За три недели до этого супруги также сделали прививки против гриппа и пневмококка.