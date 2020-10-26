Продюсер Лободы высказалась о романе с певицей

Ксения Собчак спросила Нателлу Крапивину, зачем они "подогревали" слухи об отношениях, выкладывая совместные снимки с поцелуями в социальных сетях. Однако, по словам продюсера Лободы, у нее не было "осознанной тактики". Им все равно, что говорят об их общении.

«Мы просто действительно две родственные души. Мы с ней категорически разные. У нас с ней разные вкусы, разное отношение к семье, к детям и так далее, но такое впечатление, что мы с ней были два каких-то сиамских близнеца, которых разбросало и потом они встретились», — рассказала Крапивина.

Она добавила, что близко дружит со Светланой Лободой, но то, что они живут вместе — это неправда.