Продюсер Лободы высказалась о романе с певицей

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Продюсер Лободы прокомментировала слухи о романе с певицей 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о романе с певицей. Об этом она рассказала в шоу "Осторожно, Собчак!".
Ксения Собчак спросила Нателлу Крапивину, зачем они "подогревали" слухи об отношениях, выкладывая совместные снимки с поцелуями в социальных сетях. Однако, по словам продюсера Лободы, у нее не было "осознанной тактики". Им все равно, что говорят об их общении.

«Мы просто действительно две родственные души. Мы с ней категорически разные. У нас с ней разные вкусы, разное отношение к семье, к детям и так далее, но такое впечатление, что мы с ней были два каких-то сиамских близнеца, которых разбросало и потом они встретились», — рассказала Крапивина.

Она добавила, что близко дружит со Светланой Лободой, но то, что они живут вместе — это неправда.
Ранее "Рамблер" сообщал, что бывшая жена Жигунова рассказала об изменах.
Звёзды , Видео , Нателла Крапивина , Светлана Лобода , Ксения Собчак
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