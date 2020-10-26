Кондулайнен после инсульта стала затворницей

Елена Кондулайнен , перенесшая этим летом инсульт, превратилась в настоящую отшельницу. Она практически не выходит из дома, добираясь порой лишь до скамейки у подъезда, ни с кем не общается, не отвечает на сообщения и даже сменила номер телефона.

Ничего удивительного в таком поведении нет. 62-летняя актриса, в прошлом гордо носившая «титул» секс-символа, превратилась в развалину: у нее проблемы с речью, передвигаться она может лишь с использованием ходунков и постоянно нуждается в помощи сиделки. Кроме того, нежелание контактировать с внешним миром объясняется еще и глубокой обидой.