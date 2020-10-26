Ещё
Далее:
Читайте также:
50.000 фильмов и сериалов в HD
50.000 фильмов и сериалов в HD Смотрите сейчас ⟶
Беременность

62-летняя Кондулайнен после инсульта стала затворницей 

Экспресс газета 4 часа назад
Елена Кондулайнен, перенесшая этим летом инсульт, превратилась в настоящую отшельницу. Она практически не выходит из дома, добираясь порой лишь до скамейки у подъезда, ни с кем не общается, не отвечает на сообщения и даже сменила номер телефона.
Ничего удивительного в таком поведении нет. 62-летняя актриса, в прошлом гордо носившая «титул» секс-символа, превратилась в развалину: у нее проблемы с речью, передвигаться она может лишь с использованием ходунков и постоянно нуждается в помощи сиделки. Кроме того, нежелание контактировать с внешним миром объясняется еще и глубокой обидой.
Незадолго до трагедии Елена решила устроить творческий вечер, основательно готовилась, позвала многих известных людей, которых считала друзьями, — но почти никто не пришел. Говорят, это событие и могло спровоцировать инсульт. Кроме того, по слухам, Кондулайнен изводила себя жесткой диетой, что в ее возрасте может пагубно сказаться на здоровье, пишет сайт «Комсомольской правды».
Экспресс газета: последние новости
Какое наследство Ирина Скобцева оставила Федору Боднарчуку? Какое наследство Ирина Скобцева оставила Федору Боднарчуку? Вдова Михаила Круга бросила третьего мужа Вдова Михаила Круга бросила третьего мужа Алексей Учитель об откровенных съемках с Асмус: «Пришлось Кристину немножко поуговаривать» Алексей Учитель об откровенных съемках с Асмус: «Пришлось Кристину немножко поуговаривать»
Женский форум
Звёзды , Видео , Елена Кондулайнен , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
СМИ: Прилучный бросил Карпович ради новой пассии
Стал известен способ сохранить квартиру при разводе
Стал известен способ сохранить квартиру при разводе
Назван идеальный период для брака
Назван идеальный период для брака
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Харламов рассказал, из-за чего расстался с Асмус
02:41
Харламов рассказал, из-за чего расстался с Асмус
Любовь Звёзды
Найдены способы победить хроническую бессонницу
06:04
Найдены способы победить хроническую бессонницу
Здоровье
Каких мужчин считают красавцами в разных странах
09:53
Каких мужчин считают красавцами в разных странах
Красота
5 причин не делать ремонт в квартире своими руками
02:51
5 причин не делать ремонт в квартире своими руками
Дом и сад
Продюсер Лободы высказалась о романе с певицей
02:49
Продюсер Лободы высказалась о романе с певицей
Звёзды
Кондулайнен после инсульта стала затворницей
02:45
Кондулайнен после инсульта стала затворницей
Звёзды
Бывшая жена Жигунова рассказала о его изменах
03:27
Бывшая жена Жигунова рассказала о его изменах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение