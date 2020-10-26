На слуху: Жигунов развелся с женой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Надежда Бабкина в этом году отметила свой 70-летний юбилей. Почти сразу после празднования артистка заболела коронавирусом и была госпитализирована в одну из клиник Москвы, где в критическом состоянии пребывала долгое время. Но звезда поборола недуг и, восстановившись, с новыми силами приступила к работе.

Народная артистка показала в соцсетях новое фото с прогулки с сыном и внуком. При этом у звезды полностью отсутствовал макияж на лице.

@vasiliystepanov_official

Василий Степанов проснулся знаменитым сразу после выхода фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Однако актер не смог справиться с волной внимания, которая была прикована к его персоне.

Врачи диагностировали молодому актеру шизофрению. Об этом рассказал в программе «Звезды сошлись» на НТВ старший брат артиста Максим.

Соцсети

Агата Муцениеце , мать двоих детей и бывшая супруга Павла Прилучного, наконец порадовала публику счастливыми фотографиями после эмоциональных переживаний на фоне развода. В Сети появились ее совместные снимки с Юрием Колокольниковым . Звезды улыбались и мило прижимались друг к другу.

39-летний Колокольников, к слову, тоже находится в разводе с Ксенией Раппопорт и является отцом 2 дочерей. Несмотря на то, что пара не заявляла об отношениях, публика уверена, что Агата нашла свое счастье.

кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Актер Сергей Жигунов уже уходил от жены к Анастасии Заворотнюк, роман с которой продлился два года. Но после расставания с актрисой вернулся. В Сети появилась информация, что Жигунов все-таки развелся со своей супругой Верой Новиковой

В настоящее время Жигунов находится в отношениях с журналисткой Викторией Ворожбит, которая многим поклонникам напоминает Заворотнюк.

@achekhova

За последние несколько лет Анфиса Чехова , которая всегда отличалась пышными формами, заметно похудела. Сама ведущая призналась, что раньше она весила под 100 килограммов, а теперь — всего 65.

Чехова всю жизнь боролась с лишним весом. Телеведущая рассказала, что раньше постоянно сидела на диетах, но вес все равно возвращался. Поэтому она решила, что откажется лишь от того, что ее убивает, делает старой, беспомощной и вялой.