На слуху: Жигунов развелся с женой

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Надежда Бабкина в этом году отметила свой 70-летний юбилей. Почти сразу после празднования артистка заболела коронавирусом и была госпитализирована в одну из клиник Москвы, где в критическом состоянии пребывала долгое время. Но звезда поборола недуг и, восстановившись, с новыми силами приступила к работе.
Народная артистка показала в соцсетях новое фото с прогулки с сыном и внуком. При этом у звезды полностью отсутствовал макияж на лице.
@vasiliystepanov_official
Василий Степанов проснулся знаменитым сразу после выхода фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Однако актер не смог справиться с волной внимания, которая была прикована к его персоне.
Врачи диагностировали молодому актеру шизофрению. Об этом рассказал в программе «Звезды сошлись» на НТВ старший брат артиста Максим.
Соцсети
Агата Муцениеце, мать двоих детей и бывшая супруга Павла Прилучного, наконец порадовала публику счастливыми фотографиями после эмоциональных переживаний на фоне развода. В Сети появились ее совместные снимки с Юрием Колокольниковым. Звезды улыбались и мило прижимались друг к другу.
39-летний Колокольников, к слову, тоже находится в разводе с Ксенией Раппопорт и является отцом 2 дочерей. Несмотря на то, что пара не заявляла об отношениях, публика уверена, что Агата нашла свое счастье.
кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Актер Сергей Жигунов уже уходил от жены к Анастасии Заворотнюк, роман с которой продлился два года. Но после расставания с актрисой вернулся. В Сети появилась информация, что Жигунов все-таки развелся со своей супругой Верой Новиковой.
В настоящее время Жигунов находится в отношениях с журналисткой Викторией Ворожбит, которая многим поклонникам напоминает Заворотнюк.
@achekhova
За последние несколько лет Анфиса Чехова, которая всегда отличалась пышными формами, заметно похудела. Сама ведущая призналась, что раньше она весила под 100 килограммов, а теперь — всего 65.
Чехова всю жизнь боролась с лишним весом. Телеведущая рассказала, что раньше постоянно сидела на диетах, но вес все равно возвращался. Поэтому она решила, что откажется лишь от того, что ее убивает, делает старой, беспомощной и вялой.