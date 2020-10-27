У Тарзана объявилась новая любовница

В скандале вокруг измен Тарзана (Сергей Глушко) появилось новое лицо: актриса и тренер по технике речи, которая появилась в программе "На самом деле". Там она заявила, что у нее с артистом была многолетняя любовная связь.
42-летняя актриса в ходе программы заявила, что познакомилась с Тарзаном, когда преподавала ему технику речи для спектакля "Казанова". По словам женщины, она предложила свои услуги, но деловые отношения стремительно переросли в любовные.
Собеседница в шоу подчеркнула, что не собирается ничего никому доказывать, подобно "первой любовнице" артиста, которая даже собиралась на юридическом уровне отстаивать свою правду и добавляла в историю все новые подробности и откровения, вызывая негодование у общественности.
По словам участницы шоу, ей не интересно и не нужно пиариться на скандале знаменитостей: она пришла в программу якобы указать своей "предшественнице", что нельзя разрушать чужие семьи.
— Интим был раз пять-семь в течение полутора лет,
— рассказала актриса, приводит ее слова "Комсомольская правда".
Кроме того, женщина обнародовала и переписку якобы между ней и супругом Королевой. Там он называл ее "котиком" и шутил на откровенные темы.
— У меня с собой костюмчик с крыльями для моей госпожи,
— гласят строки, которые актриса приписывает Глушко.
При этом на слова "второй любовницы" отреагировала первая. Она якобы пришла себя обелить на шоу "На самом деле", а новая женщина ей "все испортила". Сами звезды новые, смелые заявления от россиянки не комментировали.
Напомним, что ажиотаж вокруг личной жизни Королевой и Глушко начался несколько месяцев назад. Тогда в СМИ появилась информация, что знаменитости обратились в полицию из-за пропажи денег и драгоценностей из дома. Однако вместе с этим в медиа сообщили, что к Тарзану приходили две незнакомки, пока певица была на юге. Сам танцовщик вскоре записал видеообращение в Instagram, где признался, что "произошел инцидент" и он действительно изменил своей жене.
Пара решилась на интервью у Ксении Собчак, а Наталья Королева призналась, что простила супруга.