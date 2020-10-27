У Тарзана объявилась новая любовница

В скандале вокруг измен Тарзана ( Сергей Глушко ) появилось новое лицо: актриса и тренер по технике речи, которая появилась в программе "На самом деле". Там она заявила, что у нее с артистом была многолетняя любовная связь.

42-летняя актриса в ходе программы заявила, что познакомилась с Тарзаном, когда преподавала ему технику речи для спектакля "Казанова". По словам женщины, она предложила свои услуги, но деловые отношения стремительно переросли в любовные.

Собеседница в шоу подчеркнула, что не собирается ничего никому доказывать, подобно "первой любовнице" артиста, которая даже собиралась на юридическом уровне отстаивать свою правду и добавляла в историю все новые подробности и откровения, вызывая негодование у общественности.

По словам участницы шоу, ей не интересно и не нужно пиариться на скандале знаменитостей: она пришла в программу якобы указать своей "предшественнице", что нельзя разрушать чужие семьи.

— Интим был раз пять-семь в течение полутора лет,

— рассказала актриса, приводит ее слова "Комсомольская правда".

Кроме того, женщина обнародовала и переписку якобы между ней и супругом Королевой. Там он называл ее "котиком" и шутил на откровенные темы.

— У меня с собой костюмчик с крыльями для моей госпожи,

— гласят строки, которые актриса приписывает Глушко.

При этом на слова "второй любовницы" отреагировала первая. Она якобы пришла себя обелить на шоу "На самом деле", а новая женщина ей "все испортила". Сами звезды новые, смелые заявления от россиянки не комментировали.