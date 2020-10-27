«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк

Когда во время съемок сериала «Моя прекрасная няня» у Жигунов вспыхнул роман с Анастасией Заворотнюк , Вера Новикова тяжело переживала развод. Помогли выстоять ее дети. Но и бывший муж не отпускал — он словно метался между двумя женщинами, не мог понять, правильно ли поступает.

К Заворотнюк у Новиковой, к слову, нет ненависти. Он, напротив, по-женски ей сочувствует.

«Я не помню, чтобы у меня было «Ненавижу, не прощу». Я думаю, что она тоже в какой-то мере сторона пострадавшая. Я верю, что она была искренне влюблена, увлечена, и тоже как-то не оправдались ее надежды. То есть она никогда бы там не могла быть моей подружкой, но прям вот это «я ее простила», оно ей надо, мое прощение?» — рассуждает актриса.

Напомним, что после романа с Заворотнюк, который у Жигунова продлился почти полтора года, актер вернулся к бывшей жене. И в 2009 году они сыграли свадьбу во второй раз.