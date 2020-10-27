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«Понемножку выкарабкивается»: Сафронов рассказал о состоянии Кондулайнен после инсульта 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Понемножку выкарабкивается»: Сафронов о Кондулайнен
Фото: Global Look Press
Поклонники волнуются за заслуженную артистку России Елену Кондулайнен: этим летом 62-летняя женщина перенесла инсульт, а затем в больнице с ней случилось еще одно несчастье — она упала в душе и сломала руку. Недавно актрису и певицу показали по ТВ. Выяснилось, что сейчас она передвигается на ходунках, ей во всем помогает сиделка.
Вернется ли артистка в строй после такого удара по здоровью? Можно ли ее снова будет увидеть на сцене? На эти вопросы поклонников ответил известный художник Никас Сафронов, который в курсе состояния звезды.

«Все идет нормально. Все стабильно, идет на поправку. Понемножку выкарабкивается. Так что, надеюсь, что в ближайшее время мы ее все увидим, порадуемся вместе с ней. Есть, конечно, проблемы со здоровьем, но не такие критичные», — цитирует мужчину «Пятый канал».

Напомним, что Кондулайнен много снималась в кино в 80-х и первой половине 90-х годов. После откровенной роли в фильме «Сто дней до приказа» за ней закрепилось звание «секс-символа СССР». В современном кинематографе она появилась в комедии «8 первых свиданий», а также в эпизодах сериалов «Интерны» и «Фитнес».
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Женский форум
Звёзды , Никас Сафронов , Елена Кондулайнен
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