Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Беременность

Про постель и не только: Ольга Орлова объяснила, как строить свою карьеру 

Teleprogramma.pro и ещё 1 5 часов назад
«Через постель можно добиться только постели»
Фото: @olgaorlova
Экс-солистка женской поп-группы «Блестящие» ответила на вопросы фанатов.
Ольга Орловапообщалась с подписчиками в Stories личного профиля и высказалась по поводу своей карьеры.
Один из поклонников Орловой поинтересовался у певицы, не хотела ли Ольга «добиться чего-нибудь через постель». На что ведущая ответила:

«Мне кажется, через постель можно добиться только постели. Для всего остального нужны талант, мозги и трудолюбие».

Отметим, что Орлову неоднократно обвиняли в том, что на проект «Дом-2» она попала благодаря бывшему мужу — продюсеру Александру Карманову. Но гневные комментарии хейтеров Орлова старается игнорировать. Она больше увлечена своей личной жизнью. Знаменитость призналась, что в последнее время рядом с ней находится лучший мужчина за всю ее жизнь.
Напомним, что после развода с Кармановым, Ольга так и не вышла замуж. В браке с бизнесменом у телеведущей появился сын Артем. 19-летний сын общается с обоими родителями. Остались друзьями и сами бывшие возлюбленные. С новым избранником, имя которого артистка тщательно скрывает, Орлова не обручена.
Видео дня. Харламов рассказал, из-за чего расстался с Асмус
Teleprogramma.pro: последние новости
«Вот это настоящая Бабкина, а не та, с фотошопом»: певица показала себя без макияжа и фильтров «Вот это настоящая Бабкина, а не та, с фотошопом»: певица показала себя без макияжа и фильтров «Это просто смешно»: Соседов раскритиковал требующую баснословные гонорары Ветлицкую «Это просто смешно»: Соседов раскритиковал требующую баснословные гонорары Ветлицкую «Она – сторона пострадавшая»: бывшая жена Жигунова высказалась о Заворотнюк «Она – сторона пострадавшая»: бывшая жена Жигунова высказалась о Заворотнюк
Женский форум
Звёзды , Александр Карманов , Ольга Орлова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Решила, что она просто сможет на халяву»
«Решила, что она просто сможет на халяву»
Муцениеце назвала имя нового избранника
Муцениеце назвала имя нового избранника
Продюсер Лободы высказалась о романе с певицей
Продюсер Лободы высказалась о романе с певицей
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
02:22
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
Дом и сад
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
02:49
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
Дом и сад
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
09:43
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
Здоровье
7 вещей, которые нельзя делать после бани
02:57
7 вещей, которые нельзя делать после бани
Здоровье
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
00:23
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
Звёзды
Вдова Андрея Панина наконец нашла новую любовь
03:33
Вдова Андрея Панина наконец нашла новую любовь
Любовь Звёзды
Солистка Little Big рассказала о болезни
01:11
Солистка Little Big рассказала о болезни
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение