Экс-солистка женской поп-группы «Блестящие» ответила на вопросы фанатов.

Ольга Орлова пообщалась с подписчиками в Stories личного профиля и высказалась по поводу своей карьеры.

Один из поклонников Орловой поинтересовался у певицы, не хотела ли Ольга «добиться чего-нибудь через постель». На что ведущая ответила:

«Мне кажется, через постель можно добиться только постели. Для всего остального нужны талант, мозги и трудолюбие».

Отметим, что Орлову неоднократно обвиняли в том, что на проект «Дом-2» она попала благодаря бывшему мужу — продюсеру Александру Карманову . Но гневные комментарии хейтеров Орлова старается игнорировать. Она больше увлечена своей личной жизнью. Знаменитость призналась, что в последнее время рядом с ней находится лучший мужчина за всю ее жизнь.

Напомним, что после развода с Кармановым, Ольга так и не вышла замуж. В браке с бизнесменом у телеведущей появился сын Артем. 19-летний сын общается с обоими родителями. Остались друзьями и сами бывшие возлюбленные. С новым избранником, имя которого артистка тщательно скрывает, Орлова не обручена.