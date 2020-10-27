Собчак созналась, что переболела коронавирусом 

В середине октября в Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак заболела коронавирусом. Однако девушка ездила снимать программу в Костромскую область к Марине Удгодской . Женщина занималась должность уборщицы, а потом смогла победить на выборах. Чуть позже она заявила, что заразилась от Собчак коронавирусом. Ведущая болезнь отрицала и предъявила отрицательный тест.

И все-таки позже Собчак призналась в том, что переболела. Об этом сообщает канал "360".

"Я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела, но не могу еще находиться в студии".

Собчак рассказала, что у нее были температура и кашель, а через пять дней пропало обоняние. Ведущей все время хотелось спать, поддерживать привычный образа жизни она не могла, поэтому настроение было апатичным.