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Беременность

Сафронов рассказал о состоянии Кондулайнен после инсульта 

Анастасия Иванова 57 минут назад
Сафронов рассказал, как живет Кондулайнен после инсульта
Фото: кадр из передачи
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен этим летом перенесла инсульт, а затем она упала в душе и сломала руку. Сейчас актрисе 62 года, а переломы в этом возрасте могут быть очень опасны.
Сейчас актриса передвигается на ходунках, ей помогает сиделка. Известный художник Никас Сафронов решил ответить на вопросы обеспокойенных поклонников о состоянии здоровья актрисы.

«Все идет нормально. Все стабильно, идет на поправку. Понемножку выкарабкивается. Так что, надеюсь, что в ближайшее время мы ее все увидим, порадуемся вместе с ней. Есть, конечно, проблемы со здоровьем, но не такие критичные», — цитирует мужчину «Пятый канал».

Напомним, что Кондулайнен много снималась в кино в 80-х и первой половине 90-х годов. Самой известной картиной с ней стал фильм «Сто дней до приказа».
Ранее "Рамблер" рассказывало советских актерах, который страдали шизофренией.
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Звёзды , Никас Сафронов , Елена Кондулайнен
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