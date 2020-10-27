Сафронов рассказал, как живет Кондулайнен после инсульта

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен этим летом перенесла инсульт, а затем она упала в душе и сломала руку. Сейчас актрисе 62 года, а переломы в этом возрасте могут быть очень опасны.
Сейчас актриса передвигается на ходунках, ей помогает сиделка. Известный художник Никас Сафронов решил ответить на вопросы обеспокойенных поклонников о состоянии здоровья актрисы.
«Все идет нормально. Все стабильно, идет на поправку. Понемножку выкарабкивается. Так что, надеюсь, что в ближайшее время мы ее все увидим, порадуемся вместе с ней. Есть, конечно, проблемы со здоровьем, но не такие критичные», — цитирует мужчину «Пятый канал».
Напомним, что Кондулайнен много снималась в кино в 80-х и первой половине 90-х годов. Самой известной картиной с ней стал фильм «Сто дней до приказа».
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