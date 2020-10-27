Сафронов рассказал, как живет Кондулайнен после инсульта

«Все идет нормально. Все стабильно, идет на поправку. Понемножку выкарабкивается. Так что, надеюсь, что в ближайшее время мы ее все увидим, порадуемся вместе с ней. Есть, конечно, проблемы со здоровьем, но не такие критичные», — цитирует мужчину «Пятый канал».