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Беременность

Солистка Little Big рассказала о болезни 

Lenta.ru 2 часа назад
Солистка Little Big рассказала о болезни
Фото: @sonyatayurskaya
Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Исполнительница вспомнила, как в 2016 году три месяца ела одни лишь овощи и жидкие супы, благодаря чему ей удалось похудеть до 48 килограммов.

«После я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 килограммов. С того момента начались адские качели: плюс пять, минус три, плюс 7, минус 2. В итоге я заработала расстройство пищевого поведения и промучилась три года»,

— поделилась певица.
Таюрская пояснила, что она то голодала, то ела все подряд. В конечном итоге артистка перешла на правильное питание и начала посещать спортзал. В настоящее время она почти не занимается спортом, ест, что хочет, и не планирует возвращаться к строгим диетам.

«На тему похудения я могу разговаривать вечно, но самое главное, что я поняла за весь этот путь: то, как ты выглядишь — это твой выбор. Выбираешь пироженку на ночь — будешь толстеть, выбираешь салат за четыре часа до сна — будешь худеть»,

— написала солистка Little Big.
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