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Беременность

Солистка Little Big рассказала о болезни 

Анастасия Иванова 1 час назад
Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о долгой борьбе с расстройством пищевого поведения. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
В 2016 году девушка три месяца ела одни лишь овощи и жидкие супы. Такая диета помогла певице похудеть до 48 килограммов. Однако для организма она принесла больше вреда, чем пользы.

«После я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 килограммов. С того момента начались адские качели: плюс пять, минус три, плюс 7, минус 2. В итоге я заработала расстройство пищевого поведения и промучилась три года».

Таюрская рассказала, что она то голодала, то ела все подряд. В конечном итоге артистка перешла на правильное питание и начала посещать спортзал. В настоящее время она почти не занимается спортом, ест, что хочет, и не планирует возвращаться к строгим диетам.

«На тему похудения я могу разговаривать вечно, но самое главное, что я поняла за весь этот путь: то, как ты выглядишь — это твой выбор. Выбираешь пироженку на ночь — будешь толстеть, выбираешь салат за четыре часа до сна — будешь худеть».

Ранее "Рамблер" рассказывало самых странных и эффективных диетах в истории человечества.
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