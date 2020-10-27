Солистка Little Big рассказала о болезни 

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о долгой борьбе с расстройством пищевого поведения. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

В 2016 году девушка три месяца ела одни лишь овощи и жидкие супы. Такая диета помогла певице похудеть до 48 килограммов. Однако для организма она принесла больше вреда, чем пользы.

«После я ушла в жуткий зажор и набрала больше 10 килограммов. С того момента начались адские качели: плюс пять, минус три, плюс 7, минус 2. В итоге я заработала расстройство пищевого поведения и промучилась три года».

Таюрская рассказала, что она то голодала, то ела все подряд. В конечном итоге артистка перешла на правильное питание и начала посещать спортзал. В настоящее время она почти не занимается спортом, ест, что хочет, и не планирует возвращаться к строгим диетам.