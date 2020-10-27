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Виторган вспомнил об угрозах писателю Цыпкину из-за ревности к Собчак 

Lenta.ru 4 часа назад
Виторган вспомнил об угрозах Цыпкину из-за Собчак
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Российский актер Максим Виторган вспомнил об угрозах писателю Александру Цыпкину из-за ревности к журналистке Ксении Собчак. Запись интервью c артистом была опубликована на YouTube-канале «Света вокруг света».
По словам Виторгана, он узнал от певицы Глюкозы, что телеведущая, которая на тот момент была его супругой, посетила творческий вечер публициста и при этом не сказала мужу об этом. После этого актер через приятеля решил узнать номер телефона Цыпкина.
«В общем, я говорю: "Если вы еще раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу". Там возникла пауза. На что он мне сказал: "Хорошо, но вам придется встать в очередь"», — рассказал актер. Он добавил, что на самом деле злился на Собчак, а Цыпкину «досталось ни за что».
Виторган пояснил, что позднее он лично познакомился с писателем. Он добавил, что в настоящее время Цыпкин входит в круг его близких людей.
Ранее актер опроверг информацию о том, что у него была драка с режиссером Константином Богомоловым из-за Ксении Собчак. Он также заявил, что они с журналисткой были очень разными людьми.
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Звёзды , Максим Виторган , Александр Цыпкин , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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