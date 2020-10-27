Актер Максим Виторган поведал, что однажды угрожал писателю Александру Цыпкину . Причиной этому послужила ревность. Об этом он рассказал в интервью программы «Света вокруг света».

По словам артиста, певица Глюкоза сообщила ему, что Ксения Собчак , которая на тот момент приходилась ему женой, не сказав супругу, отправилась на творческий вечер публициста. Тогда разозлившийся Виторган отыскал номер Цыпкина и позвонил ему.

«В общем, я говорю: "Если вы еще раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу". Там возникла пауза. На что он мне сказал: "Хорошо, но вам придется встать в очередь"»,

— рассказал Максим. Он добавил, что на самом деле злился на Собчак, а Цыпкину «досталось ни за что».

После этого мужчины познакомились лично, и теперь, по словам актера, Александр стал его близким другом.