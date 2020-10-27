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Беременность

Приревновавший Собчак Виторган признался в угрозах Цыпкину 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актер Максим Виторган поведал, что однажды угрожал писателю Александру Цыпкину. Причиной этому послужила ревность. Об этом он рассказал в интервью программы «Света вокруг света».
По словам артиста, певица Глюкоза сообщила ему, что Ксения Собчак, которая на тот момент приходилась ему женой, не сказав супругу, отправилась на творческий вечер публициста. Тогда разозлившийся Виторган отыскал номер Цыпкина и позвонил ему.

«В общем, я говорю: "Если вы еще раз позвоните или напишете моей жене, я воткну вам палец в один глаз, выткну из другого и вырву переносицу". Там возникла пауза. На что он мне сказал: "Хорошо, но вам придется встать в очередь"»,

— рассказал Максим. Он добавил, что на самом деле злился на Собчак, а Цыпкину «досталось ни за что».
После этого мужчины познакомились лично, и теперь, по словам актера, Александр стал его близким другом.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Сафронов рассказал, как живет Кондулайнен после инсульта.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Максим Виторган , Александр Цыпкин , Ксения Собчак
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