На слуху: cолистка Little Big рассказала о болезни 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

кадр из передачи

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен этим летом перенесла инсульт, а затем она упала в душе и сломала руку. Актрисе 62 года, а переломы в этом возрасте могут быть очень опасны.

Сейчас актриса передвигается на ходунках, ей помогает сиделка. Известный художник Никас Сафронов решил ответить на вопросы обеспокоенных поклонников о состоянии здоровья актрисы.

Знаменитая актриса Вера Новикова стала героиней передачи «Судьба человека». В программе Борис Корчевников задавал много вопросов о личной драме звезды — изменах бывшего мужа Сергея Жигунова. Актеры познакомились на съемках фильма «Шанс», и удивительным образом мудрая Вера не раз прощала мужа.

Когда во время съемок сериала «Моя прекрасная няня» у Жигунов вспыхнул роман с Анастасией Заворотнюк, Вера Новикова тяжело переживала развод. Помогли выстоять ее дети. Но и бывший муж не отпускал — он словно метался между двумя женщинами, не мог понять, правильно ли поступает.

Видео Первый канал / YouTube

Актриса Ксения Чернова показала откровенную переписку со стриптизером и бодибилдером Сергеем Глушко , известным как Тарзан. Девушка появилась в эфире программы «На самом деле», запись которой доступна на YouTube-канале.

По словам Черновой, ее связь с Тарзаном длилась более полутора лет. Отношения со стриптизером начались с занятий по технике речи и актерскому мастерству.

@sonyatayurskaya

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о долгой борьбе с расстройством пищевого поведения. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

В 2016 году девушка три месяца ела одни лишь овощи и жидкие супы. Такая диета помогла певице похудеть до 48 килограммов. Однако для организма она принесла больше вреда, чем пользы.

Телеведущая Ольга Орлова высказалась по поводу своей карьеры в своем Instagram-аккаунте. Во время прямого эфира в Stories подписчик поинтересовался, не хотела бы певица «добиться чего-нибудь через постель».