Прилучный бросил любовницу и хочет обратно к жене

Как сообщает издание, Карпович тяжело переживает разрыв. Причиной расставания, по версии знакомых актрисы, могла стать фотосессия звезды «Папиных дочек» в свадебном платье и слухи о грядущей женитьбе пары, которые распускало окружение артистки.

При этом после разрыва с женой Агатой Муцениеце Прилучный и Карпович переехали из дома, в котором актер жил с семьей. Однако, по версии друзей Прилучного, особняк артиста сейчас выставлен на торги. Пара покупала его за 180 миллионов, однако выплатить за него осталось еще порядка 70 миллионов рублей. А жил актер со своей новой пассией в доме друзей.

Ранее сообщалось , что Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.

При этом, по словам друзей артиста, Франц «в какой-то момент утомилась от "четырехугольника" и сама ретировалась из этих странных отношений».

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне. В апреле актриса в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции.