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Беременность

Павел Прилучный расстался с любовницей и захотел вернуться к бывшей жене 

Lenta.ru и ещё 7 12 часов назад
Прилучный бросил любовницу и хочет обратно к жене
Фото: РИА Новости
Российский актер Павел Прилучный расстался со своей любовницей и коллегой по цеху, Мирославой Карпович, и захотел вернуться к жене. Однако он не знает, как это сделать. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на коллег артиста.
Как сообщает издание, Карпович тяжело переживает разрыв. Причиной расставания, по версии знакомых актрисы, могла стать фотосессия звезды «Папиных дочек» в свадебном платье и слухи о грядущей женитьбе пары, которые распускало окружение артистки.
При этом после разрыва с женой Агатой Муцениеце Прилучный и Карпович переехали из дома, в котором актер жил с семьей. Однако, по версии друзей Прилучного, особняк артиста сейчас выставлен на торги. Пара покупала его за 180 миллионов, однако выплатить за него осталось еще порядка 70 миллионов рублей. А жил актер со своей новой пассией в доме друзей.
Ранее сообщалось, что Павел Прилучный, находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце, одновременно встречался с двумя другими артистками — Мирославой Карпович и Юлией Франц.

При этом, по словам друзей артиста, Франц «в какой-то момент утомилась от "четырехугольника" и сама ретировалась из этих странных отношений».

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне. В апреле актриса в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции.
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Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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