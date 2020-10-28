Повалий призналась, что «уколы красоты» травмировали ее

Певица Таисия Повалий сильно опечалена — ее любимица Маруся очень слаба.

— У моей кошки отказывают почки. Боюсь, что она устала бороться за жизнь. Не отхожу от нее. Но что делать — сколько Бог отмерил для нее, пусть так и будет.

55-летняя Таисия готова бороться за жизнь кошечки до последнего. Но у нее и других забот хватает. Сейчас приехал погостить внук. Однако даже в вихре ежедневных проблем Повалий не забывает о внешности.

— Время от времени маленькими дозами делаю уколы. Не злоупотребляю, потому что был неудачный опыт, который нанес вред моему лицу, и у меня есть травмированная зона. К тому же имею совесть, чтобы не выглядеть как девочка, когда уже бабушка.