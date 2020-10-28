Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Беременность

Таисия Повалий призналась, что «уколы красоты» травмировали ее лицо 

Экспресс газета 10 часов назад
Повалий призналась, что «уколы красоты» травмировали ее
Фото: Фото Ларисы Кудрявцевой
Певица Таисия Повалий сильно опечалена — ее любимица Маруся очень слаба.
— У моей кошки отказывают почки. Боюсь, что она устала бороться за жизнь. Не отхожу от нее. Но что делать — сколько Бог отмерил для нее, пусть так и будет.
55-летняя Таисия готова бороться за жизнь кошечки до последнего. Но у нее и других забот хватает. Сейчас приехал погостить внук. Однако даже в вихре ежедневных проблем Повалий не забывает о внешности.
— Время от времени маленькими дозами делаю уколы. Не злоупотребляю, потому что был неудачный опыт, который нанес вред моему лицу, и у меня есть травмированная зона. К тому же имею совесть, чтобы не выглядеть как девочка, когда уже бабушка.
Видео дня. Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
Экспресс газета: последние новости
Алексей Учитель об откровенных съемках с Асмус: «Пришлось Кристину немножко поуговаривать» Алексей Учитель об откровенных съемках с Асмус: «Пришлось Кристину немножко поуговаривать» Шнуров высмеял улетевших в ОАЭ Пригожина и Валерию из-за жалоб на безденежье Шнуров высмеял улетевших в ОАЭ Пригожина и Валерию из-за жалоб на безденежье Вдова Михаила Круга бросила третьего мужа Вдова Михаила Круга бросила третьего мужа
Звёзды , Таисия Повалий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта
Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
7 вещей, которые нельзя делать после бани
7 вещей, которые нельзя делать после бани
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Названы продукты, которые отодвигают старение
06:08
Названы продукты, которые отодвигают старение
Еда Здоровье
Куда пропала российская певица с мужским голосом
02:39
Куда пропала российская певица с мужским голосом
Звёзды
Как избавить руки от запаха чеснока и рыбы
02:34
Как избавить руки от запаха чеснока и рыбы
Дом и сад
Что будет, если каждый день есть чеснок
07:14
Что будет, если каждый день есть чеснок
Еда
Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева
03:12
Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева
Звёзды Любовь
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
02:22
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
Дом и сад
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
02:49
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение