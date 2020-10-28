«Кто-то умрет от рака, но родит»

Актриса призналась, что еще восемь лет назад задумалась о наследнике, но все эти годы ей не удавалось зачать ребенка:

"Пробую с 30 лет, но не получается. Нет слов, как я живу. На все воля Божья. Я уже свое выплакала и отношусь к этому философски".

Макеева призналась, что всему виной проблемы со здоровьем:

"Я очень много плакала — и когда узнала диагноз, и когда у меня было четыре ЭКО. После каждого ЭКО я поправлялась на девять килограммов, потом худела. Сложно возвращать гормональный фон. Я на это тратила деньги, силы, энергию".

По словам артистки, она осознает все риски экстракорпорального оплодотворения, однако не собирается из-за них отказываться от материнства.