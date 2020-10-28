"Пробую с 30 лет, но не получается. Нет слов, как я живу. На все воля Божья. Я уже свое выплакала и отношусь к этому философски".
"Я очень много плакала — и когда узнала диагноз, и когда у меня было четыре ЭКО. После каждого ЭКО я поправлялась на девять килограммов, потом худела. Сложно возвращать гормональный фон. Я на это тратила деньги, силы, энергию".
"Я, конечно, боюсь, но все равно буду это делать, потому что это единственный шанс. Наверное, это генетика. У кого-то так. Не может Господь дать всем все. Он мне дал яркую внешность, талант, успех в чем-то. По разному бывает… Все мы живые люди. К этому относиться нужно смиренно. Думала о сурмаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет — так будет".