Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Беременность

«У Заворотнюк было суррогатное материнство, но ей не помогло»: Макеева объяснила, почему не заводит детей 

Мира Маркина 4 часа назад
«Кто-то умрет от рака, но родит»
Фото: @makeevan
38-летняя Анастасия Макеева в шоу Вячеслава Манучарова откровенно рассказала, почему до сих пор не стала матерью.
Актриса призналась, что еще восемь лет назад задумалась о наследнике, но все эти годы ей не удавалось зачать ребенка:

"Пробую с 30 лет, но не получается. Нет слов, как я живу. На все воля Божья. Я уже свое выплакала и отношусь к этому философски".

Макеева призналась, что всему виной проблемы со здоровьем:

"Я очень много плакала — и когда узнала диагноз, и когда у меня было четыре ЭКО. После каждого ЭКО я поправлялась на девять килограммов, потом худела. Сложно возвращать гормональный фон. Я на это тратила деньги, силы, энергию".

По словам артистки, она осознает все риски экстракорпорального оплодотворения, однако не собирается из-за них отказываться от материнства.

"Я, конечно, боюсь, но все равно буду это делать, потому что это единственный шанс. Наверное, это генетика. У кого-то так. Не может Господь дать всем все. Он мне дал яркую внешность, талант, успех в чем-то. По разному бывает… Все мы живые люди. К этому относиться нужно смиренно. Думала о сурмаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет — так будет".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Макеева рассказала о коронавирусе у Шакурова.
Женский форум 4
Звёзды , Вячеслав Манучаров , Анастасия Макеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта
Чехова сбросила 35 кг, отказавшись от одного продукта
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
«Вот это настоящая Бабкина, а не та, с фотошопом»
«Вот это настоящая Бабкина, а не та, с фотошопом»
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Что будет, если каждый день есть чеснок
07:14
Что будет, если каждый день есть чеснок
Еда
Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева
03:12
Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева
Звёзды Любовь
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
02:22
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
Дом и сад
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
02:49
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
Дом и сад
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
09:43
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
Здоровье
7 вещей, которые нельзя делать после бани
02:57
7 вещей, которые нельзя делать после бани
Здоровье
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
00:23
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение