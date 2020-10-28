"Девчонки, слушайте, я тут подумал. Всем, кто хочет поправить свое финансовое положение: можете обращаться в программу «На самом деле» на Первом канале. Придете туда, скажете, что вы моя любовница — вам за это заплатят. И этот сериал может быть вечным! Так что, вот такая информация. Давайте, кто удивит какой-нибудь историей? А то старые любовницы как-то задолбали. Одно и то же, уже не интересно смотреть".