Сергей Глушко, больше известный под псевдонимом Тарзан, высмеял популярные ток-шоу.
Не так давно в программе "На самом деле" появилась актриса Ксения Чернова, заявившая, что встречалась с Тарзаном в течение 1,5 лет. Тем временем Глушко поднял на смех откровения "любовницы" и дал совет всем девушкам, мечтающим заработать. Супруг Наташи Королевой записал ироничный ролик и предложил своим "пассиям" нажиться на хайпе:
"Девчонки, слушайте, я тут подумал. Всем, кто хочет поправить свое финансовое положение: можете обращаться в программу «На самом деле» на Первом канале. Придете туда, скажете, что вы моя любовница — вам за это заплатят. И этот сериал может быть вечным! Так что, вот такая информация. Давайте, кто удивит какой-нибудь историей? А то старые любовницы как-то задолбали. Одно и то же, уже не интересно смотреть".
Черных не только появилась в студии шоу Первого канала, но и предоставила интимную переписку со стриптизером. По словам актрисы, она не собиралась предавать их отношения огласке, пока Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой, не подала заявление на Глушко. Девушка обвинила артиста в том, что он нанес ей травму головы.
"Не собираюсь пиариться на этой истории! Я здесь, чтобы эта девушка перестала разрушать семью Сергея и Натальи",
— заявила Ксения.
Об интимных отношениях с Тарзаном также вспоминала модель Анна Мосс. В студии "На самом деле" она поделилась подробностями их недолгого романа:
"Это была единственная встреча. Мы обменялись номерами, но я для себя сделала вывод, что мне это не нужно. Я себя корила за то, что сделала. Мне жаль Наташу, она очень красивая женщина, невероятно талантливая".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что очередная актриса объявила себя любовницей Тарзана.