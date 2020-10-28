"Все должны понять — если я буду на льду отстраненным от своей партнерши, то не будет того самого образа, который мы создаем. Это образ любви! Это образ отношений между мужчиной и женщиной. И очень важно сделать именно эту «химию» на льду. Все, что обсуждается: как я смотрю, как обнимаю — это все образ, который мы вместе с ней создаем. Потому что мы показываем не просто фигурное катание, а хотим сделать из всего этого некую историю, чтобы было интересно смотреть на отношения, а не на то, как мы откатали, запыхались, но при этом между нами совершенно нет никакой «химии». Она должна быть обязательно, без этого не будет сериалов, фильмов, спектаклей, без этого не будет жизни, в конце концов",