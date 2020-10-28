Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

«Химия должна быть»: Соловьев высказался о романе с Бузовой 

Мира Маркина 2 часа назад
Фигурист Дмитрий Соловьев прокомментировал роман со своей партнершей по "Ледниковому периоду" Ольгой Бузовой.
Выступления пары кажутся зрителям настолько чувственными, что они решили, будто Соловьев и Бузова состоят в романтических отношениях. Однако Соловьев отрицает это:

"Все должны понять — если я буду на льду отстраненным от своей партнерши, то не будет того самого образа, который мы создаем. Это образ любви! Это образ отношений между мужчиной и женщиной. И очень важно сделать именно эту «химию» на льду. Все, что обсуждается: как я смотрю, как обнимаю — это все образ, который мы вместе с ней создаем. Потому что мы показываем не просто фигурное катание, а хотим сделать из всего этого некую историю, чтобы было интересно смотреть на отношения, а не на то, как мы откатали, запыхались, но при этом между нами совершенно нет никакой «химии». Она должна быть обязательно, без этого не будет сериалов, фильмов, спектаклей, без этого не будет жизни, в конце концов",

— рассказал Дмитрий в интервью ФАН.
Фигурист признается, что у них с Бузовой прекрасные отношения. Им удалось найти контакт, что очень помогает в работе:

"Мы нащупали необходимую нить, нам легко и просто. Общаемся, смеемся, можем друг над другом подшутить. И это здорово, когда идет такая работа!".

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что девушка потратила миллионы, чтобы быть клоном Бузовой.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Дмитрий Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скажете, что вы моя любовница — вам заплатят»:
«Скажете, что вы моя любовница — вам заплатят»:
«Через постель можно добиться только постели»
«Через постель можно добиться только постели»
Вдова Круга объявила о разводе с третьим мужем
Вдова Круга объявила о разводе с третьим мужем
Видео
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
08:01
Что будет с телом, если каждый день есть овсянку
Еда
Части тела, которые предательски выдают возраст
04:10
Части тела, которые предательски выдают возраст
Красота
Что будет, если каждый день есть мед
08:25
Что будет, если каждый день есть мед
Еда
Что будет, если каждый день есть чеснок
07:14
Что будет, если каждый день есть чеснок
Еда
Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева
03:12
Почему вновь заговорили об интрижках Магомаева
Звёзды Любовь
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
02:22
Как избавиться от дурного запаха в холодильнике
Дом и сад
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
02:49
Как быстро и без следов снять старые обои со стены
Дом и сад
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
09:43
Бодибилдеры, потерявшие человеческий облик
Здоровье
7 вещей, которые нельзя делать после бани
02:57
7 вещей, которые нельзя делать после бани
Здоровье
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
00:23
«Оно ей надо, мое прощение»: жена Жигунова о Заворотнюк
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение