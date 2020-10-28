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«Нас запугали фанатики»: почему Собчак угрожают кавказцы 

Диана Товсепова 1 час назад
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снова стала предметом шумных обсуждений в Сети. На этот раз, как выяснил "Рамблер", на звезду ополчились мусульмане.
Все дело в том, что Ксения прокомментировала ситуацию во Франции. Так, 16 октября в пригороде Парижа был убит преподаватель Самюэль Пати. Преступником оказался 18-летний чеченец Абдулах Анзоров, который подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. Мужчина даже опубликовал видео с места преступления в Сети, но при задержании был застрелен полицией.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал после этого, что будет защищать светские ценности страны от радикального ислама и указал на кризис религии во всем мире. При этом президент высказался о необходимости создать с местным Советом мусульман организацию для построения "просвещенного ислама". Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого назвал Макрона лидером терроризма.
Собчак же, написала в своем Instagram смелый текст о том, что считает Макрона героем.

"Свобода-самое ценное, что есть у человека. И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять. Вопрос степени и баланса. То, что произошло во Франции -очень важно. Макрон мой герой в эти дни…", — написала она.

При этом она напомнила, что французский учитель был зверски убит за "демонстрацию школьникам на уроке, посвященном свободе слова, причем предупредив выйти всех, кого это может оскорбить, карикатур на пророка Мухаммеда".

"На его похоронах Макрон заявил, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это -свобода слова.

Ему решил ответить Кадыров: «Издевательское отношение к религии, насмешки над ней — все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей».

Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности». То есть не принимать ценности других-это покушение на них?. Не хотите смотреть на рисунки пророка-не смотрите. Свобода -в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. ", — объяснила Собчак.

При этом журналистка отметила, что считает, что "нас запугали фанатики":

"Хотите сидеть закутавшись до самых глаз на пляже в Ницце? — ваше право. А мое-ходить в бикини. Неужели эта простая истина так сложно дается человечеству? Если что -то тебе не нравится— НЕ СМОТРИ, УЙДИ, НЕ ВОВЛЕКАЙСЯ. Оставляя свободу всем остальным делать то, что хочется и нравится им. Все, что не описано уголовным кодексом-все РАЗРЕШЕНО.

Ведь они же добиваются своего-про мухаммеда и мусульман все бояться даже пошутить! А значит УЖЕ лишили свободы террором. нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову.

Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое -мой герой. ".

Конечно, пост Собчак собрал тысячи комментариев, а чуть позже она написала, что ей уже поступают угрозы:

"После публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами. П****ц. Что и требовалось доказать. ".

В комментариях мнения разделились. Большинство людей посчитали, что свобода не дает людям права смеяться над религией, а Собчак написала, что шутить можно над всем.

"С каких пор оскорбление чувств верующих есть свобода?",

Конечно, большинство возмущенных комментариев в адрес Ксении поступило от людей, исповедующих ислам.
При этом некоторые поддержали Собчак, отметив, что не хотят бояться высказываться на какую-либо тему и считают, что в современном обществе "неприемлемо резать голову за что бы то ни было".
*Прим.ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Рамзан Кадыров , Ксения Собчак , Эммануэль Макрон
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