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Беременность

«Скрывать не вижу смысла»: Бородина ответила на слухи о беременности 

Мира Маркина 4 часа назад
Ксения Бородина раскрыла правду о предполагаемой беременности.
Не так давно подписчики телеведущей заподозрили, что она ждет ребенка. Поводом для обсуждений стал якобы округлившийся живот Бородиной. В частности, внимание фанатов привлек снимок, на котором телеведущая позирует в коротком черном платье свободного кроя.
@borodylia
Подписчики решили, что Ксения выбирает такие наряды, чтобы скрыть беременность, и спросили об это у нее напрямую. Не без иронии Бородина ответила подписчикам:

"Ну что, скрывать дальше не вижу смысла. В Турцию мы рванули не просто так — мы с мужем узнали, что ждем ребятеночка".

Звезда добавила, что именно беременность является причиной ее перепадов настроения и выбора мешковатой одежды. В заключение Бородина пожелала фанатам счастья.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоБородина вспомнила, как провела свою первую брачную ночь.
Звёзды , Видео , Ксения Бородина
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