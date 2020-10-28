Не так давно подписчики телеведущей заподозрили, что она ждет ребенка. Поводом для обсуждений стал якобы округлившийся живот Бородиной. В частности, внимание фанатов привлек снимок, на котором телеведущая позирует в коротком черном платье свободного кроя.

@borodylia

Подписчики решили, что Ксения выбирает такие наряды, чтобы скрыть беременность, и спросили об это у нее напрямую. Не без иронии Бородина ответила подписчикам:

"Ну что, скрывать дальше не вижу смысла. В Турцию мы рванули не просто так — мы с мужем узнали, что ждем ребятеночка".

Звезда добавила, что именно беременность является причиной ее перепадов настроения и выбора мешковатой одежды. В заключение Бородина пожелала фанатам счастья.