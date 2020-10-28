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«В одном легком около 5% какой-то дряни»: отец Агутина рассказал, как переболел коронавирусом 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Журналисты выяснили, что стоит за новостью о госпитализированном с тяжелой формой «ковида»отце Леонида Агутина.
85-летнему Николаю Петровичу удалось дозвониться, и оказалось, что он уже не в больнице, а отдыхает на даче. Болезнь мужчина перенес в легкой форме, однако семь дней лежал в знаменитой Коммунарке. Из госпиталя пожилой артист приехал 27 октября. Его последние тесты оказались отрицательными, и теперь музыканту предстоит провести две недели на карантине.
Чтобы они прошли легче, он уехал дышать свежим воздухом на дачу.

«У меня была маленькая степень, — рассказал Агутин-старший «Комсомольской правде». — В одном легком около 5% чего-то там, какой-то дряни. Теперь все нормально. Подлечили, все хорошо, кашля или там тяжелого состояния нет».

Мужчина добавил, что певцы, которые умеют пользоваться своими легкими, легче переносят подобные болезни.
Ранее об этом говорил переболевший коронавирусомЛев Лещенко.
Напомним, что Николай Агутин в молодости пел в ансамбле «Голубые гитары», а в прошлом году стал участником вокального шоу «Голос.60+».
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