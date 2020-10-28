Прилучный бросил любовницу и хочет вернуться в семью 

Павел Прилучный расстался с любовницей Мирославой Карпович и надеется вернуться к жене. Однако пока он не знает, как добиться прощения Агаты Муцениеце. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на коллег актера.
Как выяснилось, звезда "Папиных дочек" тяжело переживает разрыв. По версии знакомых Прилучного, причиной расставания могла стать фотосессия Карпович в свадебном платье и слухи о грядущей женитьбе, которые распускало окружение Мирославы.
После разрыва с женой актер вместе с Карпович переехал из дома, где когда-то жил с семьей. Как сообщают друзья Прилучного, особняк сейчас выставлен на торги. Пара приобретала его за 180 миллионов рублей, 70 из которых еще не выплачены.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Андрей Леонов посоветовал Прилучному сжечь дом.