Прилучный бросил любовницу и хочет вернуться в семью 

Как выяснилось, звезда "Папиных дочек" тяжело переживает разрыв. По версии знакомых Прилучного, причиной расставания могла стать фотосессия Карпович в свадебном платье и слухи о грядущей женитьбе, которые распускало окружение Мирославы.

После разрыва с женой актер вместе с Карпович переехал из дома, где когда-то жил с семьей. Как сообщают друзья Прилучного, особняк сейчас выставлен на торги. Пара приобретала его за 180 миллионов рублей, 70 из которых еще не выплачены.