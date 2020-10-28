Отец Леонида Агутина Николай Петрович в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал о перенесенном коронавирусе.
На днях СМИ сообщили, что 85-летнего мужчину госпитализировали в Коммунарку с тяжелой формой COVID-19. Однако, как выяснилось, Николай Петрович перенес болезнь в легкой форме, хоть и пробыл в больнице семь дней. Сейчас он отдыхает на даче.
Последние тесты музыканта оказались отрицательными, и теперь ему нужно провести две недели на карантине. Чтобы они прошли легче, он уехал на природу дышать свежим воздухом.
"У меня была маленькая степень. В одном легком около 5% чего-то там, какой-то дряни. Теперь все нормально. Подлечили, все хорошо, кашля или там тяжелого состояния нет",
— рассказал Агутин-старший.
По словам Николая Петровича, певцы, которые умеют пользоваться своими легкими, легче переносят подобные болезни. Ранее об этом также говорил переболевший коронавирусом Лев Лещенко.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как выглядят дочери Агутина.