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Беременность

«В легких 5% какой-то дряни»: отец Агутина рассказал, как переболел коронавирусом 

Мира Маркина 2 часа назад
Отец Леонида Агутина Николай Петрович в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал о перенесенном коронавирусе.
На днях СМИ сообщили, что 85-летнего мужчину госпитализировали в Коммунарку с тяжелой формой COVID-19. Однако, как выяснилось, Николай Петрович перенес болезнь в легкой форме, хоть и пробыл в больнице семь дней. Сейчас он отдыхает на даче.
Последние тесты музыканта оказались отрицательными, и теперь ему нужно провести две недели на карантине. Чтобы они прошли легче, он уехал на природу дышать свежим воздухом.

"У меня была маленькая степень. В одном легком около 5% чего-то там, какой-то дряни. Теперь все нормально. Подлечили, все хорошо, кашля или там тяжелого состояния нет",

— рассказал Агутин-старший.
По словам Николая Петровича, певцы, которые умеют пользоваться своими легкими, легче переносят подобные болезни. Ранее об этом также говорил переболевший коронавирусом Лев Лещенко.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как выглядят дочери Агутина.
Женский форум
Звёзды , Видео , Леонид Агутин , Лев Лещенко , Комсомольская правда
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