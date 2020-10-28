На днях СМИ сообщили, что 85-летнего мужчину госпитализировали в Коммунарку с тяжелой формой COVID-19. Однако, как выяснилось, Николай Петрович перенес болезнь в легкой форме, хоть и пробыл в больнице семь дней. Сейчас он отдыхает на даче.

Последние тесты музыканта оказались отрицательными, и теперь ему нужно провести две недели на карантине. Чтобы они прошли легче, он уехал на природу дышать свежим воздухом.

"У меня была маленькая степень. В одном легком около 5% чего-то там, какой-то дряни. Теперь все нормально. Подлечили, все хорошо, кашля или там тяжелого состояния нет",

— рассказал Агутин-старший.