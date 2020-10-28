Составлен список изменившихся до неузнаваемости звезд

Редакторы The Sun составили список изменившихся до неузнаваемости знаменитостей, которые были на пике своей славы в нулевые. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Например, среди них оказалась актриса и певица Келли Осборн , которая имела популярность благодаря эпатажному внешнему виду и шумными вечеринками. Перед тем, как пройти курс реабилитации в 2017 году, она сказала своему брату Джеку: «Я больше не хочу быть толстой пьяной неудачницей. Я хочу быть стройной победительницей». С тех пор ей удалось отказаться от алкоголя и наркотиков и перейти к здоровому образу жизни: знаменитость похудела примерно на 30 килограммов благодаря физической нагрузке.

@kellyosbourne

По словам 36-летней Осборн, она сделала рукавную резекцию желудка — операцию, при которой хирургическим путем удаляется часть желудка, в результате чего объемы потребляемой пациентом пищи значительно сокращаются.

«Я никогда не буду лгать об этом. Это лучшее, что я когда-либо делала», — призналась она.

В 2006 году певица Лили Аллен была на пике своей популярности благодаря хиту №1 Smile и нелепым нарядам. Отмечается, что раньше исполнительница часто появлялась на публике в неряшливых образах, сочетая кроссовки и платья. Сейчас знаменитость стильно одевается и проводит время преимущественно в компании мужа, актера Дэвида Харбора , и их детей.

«Он трезвый. Я трезвая. Мы рано встаем и начинаем заниматься детьми», — рассказала Аллен.

@lilyallen

Трансформация произошла также с британской певицей Майлин Класс. Выступая в 2000-х годах в коллективе группы Hear'Say, знаменитость носила майки и мешковатые брюки. Сейчас 42-летняя Класс демонстрирует свою стройную фигуру, которой она добилась благодаря спорту, а также делится в соцсетях снимками в женственных образах.

@myleeneklass

В список попала и певица Шерил Коул. В начале своей карьеры знаменитость выступала с тонкими бровями и множеством косичек, однако после рождения сына в 2017 году ее стиль и образ жизни поменялись. «Все мое тело, даже лицо — изменилось с тех пор, как родился сын. Но я чувствую, что стала выглядеть гораздо лучше», — подчеркнула 37-летняя Коул.

@cherylofficial