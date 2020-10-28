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Беременность

Составлен список изменившихся до неузнаваемости звезд 

Анастасия Иванова 1 час назад
Составлен список изменившихся до неузнаваемости звезд
Фото: @kellyosbourne
Редакторы The Sun составили список изменившихся до неузнаваемости знаменитостей 2000-х. Материал опубликован на сайте издания.
В список попала актриса и певица Келли Осборн, которая стала известной благодаря эпатажному внешнему виду и шумными вечеринками. Однажды перед тем, как пройти курс реабилитации в 2017 году, она сказала своему брату Джеку:

«Я больше не хочу быть толстой пьяной неудачницей. Я хочу быть стройной победительницей».

И с того самого момента девушке удалось отказаться от алкоголя и запрещенных веществ и похудеть на 30 килограммов.
В одном из интервью Келли призналась, что сделала рукавную резекцию желудка — операцию, при которой хирургическим путем удаляется часть желудка:

«Я никогда не буду лгать об этом. Это лучшее, что я когда-либо делала».

В списке также оказались исполнительницы Лили Аллен, Майлин Класс, Шерил Коул.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Бородина ответила на слухи о беременности.
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