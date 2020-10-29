Сын Бари Алибасова рассказал о молодой девушке отца 

Известный продюсер Бари Алибасов вновь заявил о предстоящем разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Его супруга тоже не осталась в долгу и рассказала, что подаст на развод первая. Актриса отметила, что устала от вечных перепадов настроения Бари Каримовича. И, по ее мнению, продюсер стал слишком скучен…

Впрочем, жизнь самого Бари Алибасова трудно назвать скучной. Так, в СМИ просочилась информация, что сейчас досуг эпатажного продюсера скрашивает некая Виктория, которая делает ему массаж, ставит уколы и даже танцует перед ним танец живота.

Не эта ли таинственная красавица подтолкнула Бари Каримовича к решению о разводе? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к сыну продюсера Бари Алибасову-младшему.

«Думаю, последней каплей стала квартира. (Недавно суд постановил аннулировать дарственную на квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве, которую она ранее подписала в пользу Бари Алибасова. А он даже успел переоформить ее на своего помощника Сергея Моцаря. Но теперь квартира возвращена актрисе — прим. ред.).

Раньше Лидия Шукшина говорила отцу: «Не парься. Все-равно ты суд выиграешь. И все будет хорошо». Так Лидия вела двойную игру. Она говорила Оле (дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной — прим. ред.), что квартира ее, а папе — наоборот, — поясняет Бари Алибасов-младший.

— Когда папа попадал в больницу, Лидия Федосеева-Шукшина сразу пыталась восстановить свои отношения с Ольгой. Так как она не могла определить, с кем же хочет быть, то постоянно металась, меняя свои решения. То дарит квартиру, то нет.

Но на данный момент Бари Каримович понял, что судебные иски приходили ему не только от Ольги, но и от Лиды. И это очень сильно ранило его. Папа Лидии верил и по-настоящему любил ее. А она его использовала.

Сейчас же Бари Каримович завел себе какую-то помощницу Викторию. Возможно, она его и подтолкнула к этому решению. Но я думаю, что она его тоже использует».

— Почему?

— Вчера я прилетал в Москву буквально на несколько часов. Так вот, папа был навеселе в половине десятого, и дома была она. Я не думаю, что помощница останется в такое время просто так…

Видимо, все хотят пропиариться или заработать на отце. Выбирая из двух зол, когда на тебе хотят пропиариться, но одно тело молодое, а другое — старое, я бы выбрал молодое. А на тему наследства я не парюсь. Потому что все, что отец хотел завещать мне, мы решили передать в фонд одаренных детей им. Игоря Сандлера

Я хочу, чтобы отцовское наследие воплотилось во что-то более великое, чем скандалы. Ведь отец практически является создателем российского шоу-бизнеса и человеком, который придумал объединить картинку и звук в одном перформансе.

Квартира отца будет передана в фонд им. Сандлера, где очень серьезный попечительский совет. В Калининграде, например, благодаря этому фонду создается отдельная школа, рассчитанная на одаренных детей. Но вообще, сейчас меня вопрос недвижимости не интересует, меня волнует только отцовский оргазм и его счастье. С молодой ему лучше, чем с пожилой.

Поэтому он имеет право быть обобранным молодой девушкой, которая делает ему массаж, а не сваливать в больницу при любом удобном случае.

Меня заботит только то, чтобы отец был счастлив, здоров, а его наследство не досталось бы всяким прощелыгам.

— А не думаете ли вы, что от этой Виктории вашему отцу будет только вред…

— Это его выбор. Для него самое главное — пронести свой крест и флаг человека, для которого главное — это внутренняя и внешняя свобода от сына, семьи и любых других близостей и привязанностей, которые ему мешают творить.

— А как вообще эта девушка появилась в жизни вашего отца?

— Обычно папа приводит кого-то с улицы, когда ему скучно. Это происходит, когда рядом с ним нет меня или Сергея Моцаря. Тогда он просто тащит кого-то домой. Вот и в этот раз он просто вышел на улицу, познакомился и привел девушку в дом. Никому из старых друзей он не доверяет, поэтому ему безопаснее привести кого-то левого.

Вчера я увидел эту помощницу мельком в спальне. Я стараюсь в личную жизнь отца не въезжать. Ну, молоденькая, фигуристая, меньше 30 лет. Она моложе его первой жены. Я понял, что ему хорошо. Мы обнялись, поцеловались, и я больше никуда не заходил.

— А вы одобряете этот выбор?

— Не успеваешь знакомиться со всеми… Папа только знаком с моей женой Виолеттой, и только потому что она родила ему внуков. Всех остальных моих жен он не помнил даже по имени. И в этом смысле я отвечаю папе полной взаимностью. Я помню только Лидию и то только потому, что мне пришлось отбивать папу от ее нападок и нападок ее дочери.

— Вы следите за здоровьем своего отца? Как он сейчас себя чувствует?

— Я оставил в его квартире записку, где написал: «Папа, ты живешь неправильно. Ты перестал ходить в больницу Алексеева проверяться, за что я на тебя очень сильно обижен. Следующий раз я тебя не буду спасать». Так что советовать что-то отцу я не готов, он достаточно взрослый человек. При всех своих странностях он на порядок больше зарабатывает и мыслит адекватнее большинства российских людей. Поэтому у меня нет морального права читать отцу нравоучения.

Рядом с ним находится сейчас Сергей Моцарь. Я папе четыре раза спасал жизнь, а он — два. И если эта массажисточка будет выходить за рамки дозволенного, я думаю, он мне об этом сообщит. Каждое утро я получаю справку и аналитику о состоянии здоровья отца. Поэтому, как только это понадобится, я моментально появлюсь.