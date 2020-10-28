На слуху: Прилучный хочет вернуться в семью

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
Актриса призналась, что еще восемь лет назад задумалась о наследнике, но все эти годы ей не удавалось зачать ребенка.
Фигурист Дмитрий Соловьев
прокомментировал роман со своей партнершей по "Ледниковому периоду" Ольгой Бузовой.
Выступления пары кажутся зрителям настолько чувственными, что они решили, будто Соловьев и Бузова состоят в романтических отношениях.
Как выяснилось, звезда "Папиных дочек" тяжело переживает разрыв. По версии знакомых Прилучного, причиной расставания могла стать фотосессия Карпович.
Мэрилин Керро
и Александр Шепс
стали одними из самых ярких участников "Битвы экстрасенсов". Больше всего они запомнились зрителям благодаря своей истории любви.
Поклонники радовались каждой новости о паре, поэтому постоянно следили за их жизнью. На протяжении нескольких лет возлюбленные были вместе, а фанаты уже ждали объявления о свадьбе, но Мэрилин Керри заявила, что экстрасенсы расстались.
Не так давно подписчики телеведущей заподозрили, что она ждет ребенка. Поводом для обсуждений стал якобы округлившийся живот Бородиной. В частности, внимание фанатов привлек снимок, на котором телеведущая позирует в коротком черном платье свободного кроя.