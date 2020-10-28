На слуху: Прилучный хочет вернуться в семью

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Фото: РИА Новости РИА Новости

@makeevan

Актриса призналась, что еще восемь лет назад задумалась о наследнике, но все эти годы ей не удавалось зачать ребенка.

@dmitry_solovyev

Фигурист Дмитрий Соловьев прокомментировал роман со своей партнершей по "Ледниковому периоду" Ольгой Бузовой.

Выступления пары кажутся зрителям настолько чувственными, что они решили, будто Соловьев и Бузова состоят в романтических отношениях.

Как выяснилось, звезда "Папиных дочек" тяжело переживает разрыв. По версии знакомых Прилучного, причиной расставания могла стать фотосессия Карпович.

Кадр из видео

Мэрилин Керро и Александр Шепс стали одними из самых ярких участников "Битвы экстрасенсов". Больше всего они запомнились зрителям благодаря своей истории любви.

Поклонники радовались каждой новости о паре, поэтому постоянно следили за их жизнью. На протяжении нескольких лет возлюбленные были вместе, а фанаты уже ждали объявления о свадьбе, но Мэрилин Керри заявила, что экстрасенсы расстались.

@borodylia