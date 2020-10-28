Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
ФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоБеременность

На слуху: Прилучный хочет вернуться в семью

Анастасия Иванова
4 часа назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Прилучный хочет вернуться в семью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто-то умрет от рака, но родит»

@makeevan
38-летняя Анастасия Макеева в шоу Вячеслава Манучарова откровенно рассказала, почему до сих пор не стала матерью.
Актриса призналась, что еще восемь лет назад задумалась о наследнике, но все эти годы ей не удавалось зачать ребенка.

«Химия должна быть»: Соловьев о романе с Бузовой

@dmitry_solovyev
Фигурист Дмитрий Соловьев прокомментировал роман со своей партнершей по "Ледниковому периоду" Ольгой Бузовой.
Выступления пары кажутся зрителям настолько чувственными, что они решили, будто Соловьев и Бузова состоят в романтических отношениях.

Прилучный бросил любовницу и хочет вернуться в семью

Павел Прилучный расстался с любовницей Мирославой Карпович и надеется вернуться к жене. Однако пока он не знает, как добиться прощения Агаты Муцениеце.
Как выяснилось, звезда "Папиных дочек" тяжело переживает разрыв. По версии знакомых Прилучного, причиной расставания могла стать фотосессия Карпович.

Что стало с Керро и Шепсом из «Битвы экстрасенсов»

Кадр из видео
Мэрилин Керро и Александр Шепс стали одними из самых ярких участников "Битвы экстрасенсов". Больше всего они запомнились зрителям благодаря своей истории любви.
Поклонники радовались каждой новости о паре, поэтому постоянно следили за их жизнью. На протяжении нескольких лет возлюбленные были вместе, а фанаты уже ждали объявления о свадьбе, но Мэрилин Керри заявила, что экстрасенсы расстались.

«Скрывать не вижу смысла»: Бородина о беременности

@borodylia
Ксения Бородина раскрыла правду о предполагаемой беременности.
Не так давно подписчики телеведущей заподозрили, что она ждет ребенка. Поводом для обсуждений стал якобы округлившийся живот Бородиной. В частности, внимание фанатов привлек снимок, на котором телеведущая позирует в коротком черном платье свободного кроя.
Звёзды,Александр Шепс,Мэрилин Керро,Агата Муцениеце,Анастасия Макеева,Мирослава Карпович,Вячеслав Манучаров,Дмитрий Соловьев,Павел Прилучный,Ксения Бородина,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители