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Беременность

Харламов назвал истинную причину развода с Асмус 

Стелла Шмель 3 часа назад
Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус
Фото: globallookpress.com
Юморист Гарик Харламов стал гостем шоу Данилы Поперечного "Без души". Среди прочих вопросов он ответил и на тот, что волнует сейчас широкую публику, пожалуй, больше всего — почему комик и актриса Кристина Асмус на самом расстались?
Напомним, о разводе звездной пары стало известно несколько месяцев назад. Сначала ни Асмус, ни Харламов не давали никаких комментариев, поэтому многие решили, что это шутка. Но затем звезды не стали отрицать, что решили разойтись. О причинах развода было известно мало, а Асмус и Харламов расстались мирно — без скандалов и, как оба утверждают, остались в хороший отношениях.
Отвечая на вопрос о разводе, Харламов сказал:

"Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь".

Он отметил, что напряжение возникло и копилось уже давно, поэтому было решено расстаться. При этом дочь бывших супругов о разводе не знает до сих пор.
Как сообщает телеграм-канал Mash, супруги официально развелись. По решению суда, дочь останется с матерью.
Ранее "Рамблер" писал, что Прилучный бросил любовницу и хочет вернуться в семью.
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Женский форум
Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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