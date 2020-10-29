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Перенесший коронавирус Куценко обратился к россиянам 

Стелла Шмель 1 час назад
Перенесший коронавирус актер Гоша Куценко сделал заявление. В своем профиле Instagram артист опубликовал новый пост, в котором рассказал о течении болезни и дал несколько наставлений россиянам.

"Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!🥺Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, Маски!🤪Люди не ведают, что болтают!",

— заявил он (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. ред.).
Актер отметил, что на протяжении двух недель боролся с вирусом "не на шутку", но теперь, наконец, чувствует себя здоровым.

"Это особенная пневмония! 🤯И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом заслуживают доверия!",

— подытожил Куценко.
Ранее "Рамблер" писал, что отец Агутина рассказал, как переболел коронавирусом.
Звёзды , Видео , Гоша Куценко
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